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百年客家古厝竟是台灣養鹿起點！國姓林屋伙房斥資814萬搶救

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林屋伙房是國姓地區保存最完整的客家伙房，也是台灣養鹿產業發源地，兼具客家移民歷史與產業文化價值。圖／南投縣文化局提供
林屋伙房是國姓地區保存最完整的客家伙房，也是台灣養鹿產業發源地，兼具客家移民歷史與產業文化價值。圖／南投縣文化局提供

南投縣國姓鄉百年林屋伙房是當地保存最完整的客家伙房，更是台灣養鹿產業發源地，卻面臨白蟻蛀蝕、電線老舊及屋頂漏水等問題，加上距消防分隊約13公里，南投縣府斥資約814萬元啟動緊急修繕，預計明年6月底完工。

文化局表示，林屋伙房1911年由林鼎華與林劉番婆妹夫妻自新竹北埔遷至國姓建立家園，至今保留客家瓦房形式及完整格局，是國姓地區保存最完整的客家伙房，與南投客家移民發展密切相關，2009年公告登錄為歷史建築。

更特殊的是，林屋伙房不只有客家移民史的價值，也與台灣養鹿產業發展密切相關，被視為台灣養鹿產業的發源地，兼具「產業」與「文化」雙重身分。

不過，百年建物目前已有局部木構造遭白蟻蛀蝕、電線管路老舊及屋頂漏水等問題，若未及時處理，恐造成建物損壞擴大。尤其林屋伙房距離最近國姓消防分隊約13公里，若發生火災，救援時間相對較長，這次工程除修繕建物，也將強化防災能力。

文化局指出，本次工程以改善建物危害因子、降低損壞擴大及建立火災初期防災能力為主要目標，將建置消防偵知系統及初期自我搶救設備，同時依前期修復再利用計畫調查結果進行修繕。工程總經費814萬元，包含調查研究、規畫設計及工程經費，預計116年6月底前完工。

文化局表示，這次工程屬於第一階段緊急搶修，完工後將大幅改善林屋伙房現有損壞及防災問題，後續也將協助所有權人爭取第二期修復經費。

未來盼林屋伙房不只是林氏家族重要活動空間，更能結合國姓在地文化、養鹿產業、教育及社會福利，轉型為多功能社區據點，讓這處百年客家伙房從「保存」走向「活化」，成為國姓地方文化的新亮點。

國姓鄉南港村林屋伙房已有百年歷史，保存完整的客家傳統瓦房格局。圖／南投縣文化局提供
國姓鄉南港村林屋伙房已有百年歷史，保存完整的客家傳統瓦房格局。圖／南投縣文化局提供

國姓鄉林屋伙房進行防災建置及緊急修繕工程，南投縣文化局與居民共同祈求工程順利。圖／南投縣文化局提供
國姓鄉林屋伙房進行防災建置及緊急修繕工程，南投縣文化局與居民共同祈求工程順利。圖／南投縣文化局提供

國姓鄉林屋伙房進行防災建置及緊急修繕工程，南投縣文化局主秘王旻世與林屋伙房代表林男彥等人共同祈求工程順利。圖／南投縣文化局提供
國姓鄉林屋伙房進行防災建置及緊急修繕工程，南投縣文化局主秘王旻世與林屋伙房代表林男彥等人共同祈求工程順利。圖／南投縣文化局提供

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