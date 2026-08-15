百年客家古厝竟是台灣養鹿起點！國姓林屋伙房斥資814萬搶救

南投縣國姓鄉百年林屋伙房是當地保存最完整的客家伙房，更是台灣養鹿產業發源地，卻面臨白蟻蛀蝕、電線老舊及屋頂漏水等問題，加上距消防分隊約13公里，南投縣府斥資約814萬元啟動緊急修繕，預計明年6月底完工。

文化局表示，林屋伙房1911年由林鼎華與林劉番婆妹夫妻自新竹北埔遷至國姓建立家園，至今保留客家瓦房形式及完整格局，是國姓地區保存最完整的客家伙房，與南投客家移民發展密切相關，2009年公告登錄為歷史建築。

更特殊的是，林屋伙房不只有客家移民史的價值，也與台灣養鹿產業發展密切相關，被視為台灣養鹿產業的發源地，兼具「產業」與「文化」雙重身分。

不過，百年建物目前已有局部木構造遭白蟻蛀蝕、電線管路老舊及屋頂漏水等問題，若未及時處理，恐造成建物損壞擴大。尤其林屋伙房距離最近國姓消防分隊約13公里，若發生火災，救援時間相對較長，這次工程除修繕建物，也將強化防災能力。

文化局指出，本次工程以改善建物危害因子、降低損壞擴大及建立火災初期防災能力為主要目標，將建置消防偵知系統及初期自我搶救設備，同時依前期修復再利用計畫調查結果進行修繕。工程總經費814萬元，包含調查研究、規畫設計及工程經費，預計116年6月底前完工。

文化局表示，這次工程屬於第一階段緊急搶修，完工後將大幅改善林屋伙房現有損壞及防災問題，後續也將協助所有權人爭取第二期修復經費。

未來盼林屋伙房不只是林氏家族重要活動空間，更能結合國姓在地文化、養鹿產業、教育及社會福利，轉型為多功能社區據點，讓這處百年客家伙房從「保存」走向「活化」，成為國姓地方文化的新亮點。

國姓鄉南港村林屋伙房已有百年歷史，保存完整的客家傳統瓦房格局。圖／南投縣文化局提供

國姓鄉林屋伙房進行防災建置及緊急修繕工程，南投縣文化局與居民共同祈求工程順利。圖／南投縣文化局提供