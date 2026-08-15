被質疑台中鍋烤節宣傳費妹妹得標 盧秀燕：公平公開都可查察

律師林智群在社群發文質疑，2026台中鍋烤節票選活動1400萬元宣傳標案由中視得標，因中視董事長兼總經理盧秀芳是台中市長盧秀燕妹妹，盧秀燕今天到雲林縣輔選雲林縣長參選人張嘉郡受訪時，強調所有標案都是公平公開，大家可依法查察。

針對林智群質疑「會不會有利益迴避的問題？」盧秀燕直言「一切公平、公開」，她說，所有標案都是公開，這八年來所有的標案，只要替台中提出最好的計畫，大家都有機會，一切都公平公開。

林智群在臉書以台灣採購網資料庫的資料，指今年中視得標的標案，就有2026台中鍋烤節，根據決標公告是採用最有利標，標案規模1400萬元；盧秀芳為中視董事長兼總經理，她與盧秀燕是姊妹關係，「都不用利益迴避嗎？」

今天盧秀燕被問到此問，並不迴避直接回答「一切都公平、公開沒有問題！」