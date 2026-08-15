虧損擴大 中捷若無補貼 估2028破產

台中捷運綠線運量逐年攀升，去年達一七二二萬人次，卻難擺脫虧損，近五年累計虧損三十五點七億元，達資本額八成七，預估二○二八年破產，議員要求檢討財務，台中捷運公司表示，目前還是需要政府補助。

台中市審計處指出，中捷運量從首年四一八萬人次，上升到去年一七二二萬人次，逐年增長，但每年依然虧損，過去五年分別虧損六億、五點九億、五點四億、四點九億、四點四億元，累計虧損卅五點七億元。

議員李天生、陳淑華等表示，中市府年年補助中捷，卻年年虧損，將成為市府錢坑；審計報告列出中捷多項管理缺失，如號誌報修案件頻繁、營運中斷應變作業不足等等，影響民眾搭乘意願，若不想辦法改善，將留大批債務給下任市長。

中捷表示，已經透過行銷定期票與旅遊票、加強宣傳大型活動，以及推動跨界IP聯名等方式提升運量，但目前僅一條路線，收入無法負擔營運成本是結構性問題。

中捷董事長顏邦傑指出，中捷原資本額卅五億元，市府分三年增資，去年到明年分別投入六億、七億、七億元，明年資本額達五十五億元，若以後不再增資，預估二○二八年累計虧損就會超過資本額。

顏邦傑表示，中捷除了單一線路營載客量有限，運價率和票價的差額也是原因，根據大眾捷運系統運價率計算公式，綠線每公里的運價是十元，目前核定票價每公里僅四元，差值由公司吸收。

顏邦傑強調，運價率每兩年會調整一次，今年正在審查中，待市府核定後，會依法爭取票價補貼，並提出財務計畫；捷運票價若無法全額收入，本就需要政策性補貼，就像台電電價較低，中央每年也編大量預算補貼。

中捷補充，綠線運量持續成長，廣告、商業空間出租、停車場和商品等附屬事業收入也有增加。根據歷年損益表，中捷非載客收入約在三到四千萬餘元，占總營收百分之十到二十，今年預算數為五四九六萬元，較去年增加約五百萬元。