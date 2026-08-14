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最美二代！17歲食品大廠千金出烘焙新書 熬夜製400蛋糕義賣傳愛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
梁維兒今發表個人首作新書「維兒好上手烘焙誌」。記者趙容萱／攝影
梁維兒今發表個人首作新書「維兒好上手烘焙誌」。記者趙容萱／攝影

知名食品大廠「台灣比菲多」創辦人梁家銘的17歲二女兒梁維兒（Wei-er Liang）在美國念高中，她趁暑假返台期間，將烘焙長才化為大愛，今集結7年的實作經驗出版個人首本烘焙誌，更熬夜趕製逾400份手作蛋糕義賣募得10萬元，全數捐給「德水園身心障礙教養院」，用甜點溫暖社會。

梁維兒傳承了家族對食品產業的熱情，她從10歲摸索便與烘焙結下不解之緣。梁維兒說，她從小看到爸媽經常捐助弱勢，想要來幫助他人，在今年夏天創立個人烘焙品牌「Well Baked」。

暑假前，梁維兒主動向親友發起「Well Baked」甜點義賣計畫，獲熱烈回響，湧入400多張巴斯克乳酪蛋糕的訂單，暑假一回到台灣，顧不得時差調整，隨即投入廚房，熬夜趕製巴斯克乳酪蛋糕。那幾天每天從清晨工作到半夜，雖然身體疲累，但想到家人吃甜點時的笑容，以及這筆款項能幫助弱勢群體，內心便充滿動力。

梁維兒今天下午3時，在台中蔦屋書店發表個人首作新書「維兒好上手烘焙誌」，包括詩人作家、台中市文化局前局長王志誠（路寒袖）和知名烘焙大師武子靖都為她寫序，並且到場支持。

梁維兒說，她10歲起因與姊弟玩耍而接觸烘焙，看到家人品嚐自己第一次手作巴斯克乳酪蛋糕展露微笑，能「帶給別人快樂」很有感就感，因此樂在其中，也一路想學下去。

她指出，爸媽看她很認真，特地為她買了專業烤箱、帶她採買食材支持，至今摸索出的布朗尼、馬卡龍、瑪德蓮等45道經典食譜。並感謝剛上大學的姊姊梁個兒替她畫插畫，讓書更為好看。

梁維兒（中）發表「維兒好上手烘焙誌」，包括詩人路寒袖（左）、烘焙大師武子靖（右）都到場支持。記者趙容萱／攝影
梁維兒（中）發表「維兒好上手烘焙誌」，包括詩人路寒袖（左）、烘焙大師武子靖（右）都到場支持。記者趙容萱／攝影

梁維兒（右）今發表個人首作新書「維兒好上手烘焙誌」，右二為「台灣比菲多」創辦人梁家銘。記者趙容萱／攝影
梁維兒（右）今發表個人首作新書「維兒好上手烘焙誌」，右二為「台灣比菲多」創辦人梁家銘。記者趙容萱／攝影

義賣 烘焙 千金

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