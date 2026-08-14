石岡熱氣球8月22日登場！首推「豐原直達土牛」 免費接駁攻略看這裡

「2026台中石岡熱氣球嘉年華」將於8月22日至24日在土牛運動公園盛大登場！今年活動除了熱氣球升空體驗、音樂晚會、煙火及光雕秀外，民政局長吳世瑋表示，為有效疏運龐大人潮，今年首度推出「豐原火車站直達土牛國小」免費接駁服務，並搭配區域循環接駁與14條公車路線，呼籲民眾多加利用大眾運輸，輕鬆暢遊山城。

民吳世瑋指出，石岡熱氣球嘉年華已成為中台灣最具代表性的夏日盛會之一，今年更迎來「台東天后宮媽祖造型熱氣球」首度在台中升空展示。因應廣大外地遊客的交通需求，市府今年首度規劃「豐原火車站直達土牛國小」免費接駁專車。

民眾下周可從台中市區或外縣市搭乘台鐵抵達豐原火車站後，只需步行至鄰近的豐原轉運站第六月台，即可搭乘接駁專車直達土牛國小接駁站，再步行前往會場，不僅能完美避開活動周邊壅塞車潮，更免去尋找停車位的困擾。

石岡區長徐天龍表示，針對自駕遊客，今年特別強化外圍停車及轉乘措施。「東勢河濱公園－土牛國小」接駁線每日清晨4時至上午8時、下午2時至晚間8時提供服務，欲參加清晨繫留體驗或8月22日上午7時開幕式的民眾，可將車輛停放於東勢河濱公園周邊停車區再轉乘免費接駁前往。

此外，下午時段另規劃「石岡區域循環接駁車」，串聯石岡水壩、石岡區公所、全聯石岡站、土牛國小及東勢河濱公園等站點，方便民眾就近停車轉乘，順遊石岡水壩等山城景點，深度感受山城魅力。

石岡區公所指出，8月22日至24日每日上午3時至晚間9時，土牛運動公園周邊將實施交通管制；其中「國校巷」劃設為行人徒步區，「豐勢路1巷」則配合現場動線實施單向管制，請駕駛人遵循標誌及員警指揮。由於會場周邊停車空間極為有限，呼籲遊客切勿直接開車進入會場核心區。

民眾當天也可搭乘90、206、153、850、865等多達14條公車路線至「下土牛」站，下車後沿國校巷步行約10至15分鐘即可抵達會場。相關公車動線可至「台中公車即時動態資訊網」或「台中Go」App查詢，活動詳情可上石岡區公所臉書粉絲專頁瀏覽。

「2026台中石岡熱氣球嘉年華」將於8月22日至24日在土牛運動公園盛大登場。記者黑中亮／攝影