霧峰獼猴闖民宅議員籲幫捉猴 中市府允專業協助

台中大坑山區山豬啃食竹筍，霧峰區民宅遭獼猴侵入。市議員要求捕蜂捉蛇業務也能納入捉猴；農業局長李逸安表示，獲報後將請專業人士協助處理。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，民進黨市議員李天生指出，霧峰山區獼猴橫行，農友栽種的荔枝、龍眼遭任意採摘，心血付之流水，獼猴入侵民宅搗亂，四處翻箱倒櫃；市府補助裝設「電圍網」及「聲音驅離器」，農友抱怨效果不好，建議將捉猴也納入「捕蜂捉蛇」業務，為民眾解決困擾。

民進黨市議員曾朝榮指出，大坑是台中重要竹筍產地，近來山豬繁殖數量增加，常闖入筍園啃食竹筍，不僅影響農友收入，也增加復耕成本。民眾黨市議員江和樹也提到，螞蟻大軍入侵民宅，影響民眾生活，要求市府提供防治方法。

李逸安指出，將與區公所加強聯繫並編列相關防治費用，如電圍網補助、現金救助等，防止野生動物侵擾農田，補償農民損失；民眾若遇野生動物侵擾，目前與廠商僅有捕蜂捉蛇的契約，民眾若遇野生動物侵擾，可告知農業局，市府會協請專業人士處理。