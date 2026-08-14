川普宣布進口無人機與零件關稅 中市議員籲盡速成立應變小組

美國總統川普在當地時間8月13日宣布，對進口無人機與關鍵零件，全面加徵10%到100%關稅。台中市是無人機生產重點縣市，中市議員呼籲，美國課徵無人機關稅是危機也是轉機，市府應盡速成立應變小組因應；市府表示，會輔助業者和美國無人機業者密切合作。

川普13日簽署公告，為了因應進口無人機和零組件造成的國安威脅，並強化美國無人機產業與供應鏈，將針對涉及國安方面的敏感無人機與關鍵零組件，課徵100%從價關稅，對不涉及國安的無人機與零組件，課徵25%關稅；對歐盟、日本、列支登斯敦、南韓、瑞士與台灣的無人機課徵15%，英國課徵10%。

台中市議會今天質詢財經業務。民進黨議員黃守達、張芬郁表示，美國課徵無人機關稅，最快9月初實施，台中市政府是否做好準備了？這次課徵是威脅也是機會，台灣的目標不只是非紅供應鏈，更要升級為台美合作供應鏈，市府應該立刻成立跨局處應變小組，協助業者轉型接單。

經濟發展局長張峯源答詢表示，美國宣布的無人機關稅是藍色供應鏈（Blue UAS）的一部分，供應給美國的無人機如果能直接在美設廠、生產，就可以免關稅；市府已經有詢問業者，業者表示希望和美國加深關係，經發局也會協助台中的業者和美國業者密切合作。

民進黨議員張玉嬿指出，台中市長盧秀燕訪美後，頻繁宣告要讓無人機成為台中第十大產業，市府也聲稱會協助在地廠商打入國際供應鏈，可是直到現在，經發局從產業輔導、供應鏈媒合到研發認證，都拿不出可以量化的成果，難證明台中已經有完整的無人機產業政策。

張玉嬿表示，市府說正在推動無人機測試場域，但到現在還沒完成候選地點盤點、土地評估、法規障礙分析等基礎作業，交通部又怎麼幫台中市選場地？市府應該盡速整合產業基礎，並把業者的需求轉化為政策，提出具體戰略，才能讓台中成為無人機產業核心。

張峯源回應，台中大約有50家無人機相關廠商，經發局已經一一深入拜訪，了解業者目前主要問題是產能擴充急需廠房設備，市府已經在幫業者找場地，加速排除投資障礙，並協助籌辦國內外展覽會等等；這段期間以行政協助和探索市場為主，較不容易說明量化成果。

至於無人機測試訓練場域，張峯源表示，分為人才訓練和無人機試飛，前者市府已經有媒合在校園內訓練，後者則是要從民航局畫定可試飛的區域中尋找，目前台中的地點主要在烏日、大里的河濱地帶，市府也在尋找可以成為試飛基地的地點，已經盤點出候選場地，尚待評估。