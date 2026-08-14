影／王惠美向賴總統喊話爭取資源 籲延長中風復健給付並導入AI助食安

彰化縣長王惠美今天出席在彰化縣員林市舉行的「健保復健病房計畫啟航記者會」時特別感謝中央對彰化醫療的肯定，並當面向中央提出三項重要訴求，期盼進一步減輕照護與基層負擔，並帶動地方發展。

針對高齡化社會常見的腦中風與骨折，王惠美指出，中風復健的黃金期為六個月，但現行健保僅給付三個月，部分患者甚至住院七天就被迫出院，讓家屬疲於奔命。她建請中央提高「急性後期照護（PAC）」的支付與獎勵制度，鼓勵更多醫院參與；她也分享彰化埤頭150床住宿型長照機構結合復健的成功在地經驗。

另外在食安把關方面，王惠美強調源頭管控的重要性。她表示，基層人員為審核數萬份資料承受極大壓力，呼籲中央善用台灣的科技優勢，將AI人工智慧導入食安管理系統，以減輕基層人員的工作量。

最後，王惠美向台下的賴清德總統喊話，盼中央加速審展彰化縣的各項改造案件。她強調，彰化不只要做「台中的後花園」，更要發展出獨特的自我風格，期盼在中央關照下，讓彰化「好，還要更好」。