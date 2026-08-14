30年坑洞1天燙平！外埔土城路民代爭取245萬改善 21日進場

台中市外埔區土城里電火溪至土城西路的聯外道路，長期作為外埔往返后里、后科地區通勤與公車行駛的主要幹道，歷經近30年未曾大翻修，路面出現嚴重龜裂與坑洞，台中市議員施志昌接獲在地鄉親反映後，積極向市府爭取約245萬元經費推動「道路燙平工程」，台中市養護工程處海線工程隊表示，預計於8月21日進場施作，並以瀝青鋪設為目標，於1天內快速完工，還給地方鄉親一條平整安全的道路。

養工處海線隊表示，土城里恰好位於外埔區與后里區的交界處，其中的「土城路」更是兩區之間極其重要的交通樞紐，許多外埔地區的鄉親每日經由土城路前往后里、后科等地的公司上班，同時該路段也是公車行駛的固定路線，交通流量相當大。

市議員施志昌指出，這次特別爭取將近250萬元經費，要把土城路從電火溪一路到土城西路進行全面重鋪，希望重鋪後能讓里內鄉親出入更加平穩安全。此外，土城西路目前還有將近100多公尺路段，未來也會持續向市府爭取預算，期盼徹底改善整體庄頭路網，讓行經該處的用路人都能安心通行。

外埔區土城里里長鄭興川指出，土城路為里內最核心的聯外主要道路，然而該路段已有長達20至30年未曾重新鋪設瀝青混凝土。長期以來，路面布滿深淺不一的裂痕與坑洞，里民騎乘機車或駕車行經時皆感到非常顛簸，甚至存在跌倒與交通事故等隱患。鄭興川感謝議員積極向市府建設局爭取經費，並舉辦說明會向鄉親詳細說明，讓這項地方期盼數十年的道路改善工程順利推動，實質保障里民與用路人的權益。