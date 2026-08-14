快訊

今天是國際慰安婦紀念日！重看90年代「女性國際戰犯法庭」

爆趙建銘下周休診要出國 誰同行？陳幸妤：總之不是我

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

聽新聞
0:00 / 0:00

30年坑洞1天燙平！外埔土城路民代爭取245萬改善 21日進場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市外埔區電火溪至土城西路聯外道路，路面出現嚴重龜裂與坑洞，台中市議員施志昌接獲陳情，爭取下周開工。 圖／民眾提供
台中市外埔區電火溪至土城西路聯外道路，路面出現嚴重龜裂與坑洞，台中市議員施志昌接獲陳情，爭取下周開工。 圖／民眾提供

台中市外埔區土城里電火溪至土城西路的聯外道路，長期作為外埔往返后里、后科地區通勤與公車行駛的主要幹道，歷經近30年未曾大翻修，路面出現嚴重龜裂與坑洞，台中市議員施志昌接獲在地鄉親反映後，積極向市府爭取約245萬元經費推動「道路燙平工程」，台中市養護工程處海線工程隊表示，預計於8月21日進場施作，並以瀝青鋪設為目標，於1天內快速完工，還給地方鄉親一條平整安全的道路。

養工處海線隊表示，土城里恰好位於外埔區與后里區的交界處，其中的「土城路」更是兩區之間極其重要的交通樞紐，許多外埔地區的鄉親每日經由土城路前往后里、后科等地的公司上班，同時該路段也是公車行駛的固定路線，交通流量相當大。

市議員施志昌指出，這次特別爭取將近250萬元經費，要把土城路從電火溪一路到土城西路進行全面重鋪，希望重鋪後能讓里內鄉親出入更加平穩安全。此外，土城西路目前還有將近100多公尺路段，未來也會持續向市府爭取預算，期盼徹底改善整體庄頭路網，讓行經該處的用路人都能安心通行。

外埔區土城里里長鄭興川指出，土城路為里內最核心的聯外主要道路，然而該路段已有長達20至30年未曾重新鋪設瀝青混凝土。長期以來，路面布滿深淺不一的裂痕與坑洞，里民騎乘機車或駕車行經時皆感到非常顛簸，甚至存在跌倒與交通事故等隱患。鄭興川感謝議員積極向市府建設局爭取經費，並舉辦說明會向鄉親詳細說明，讓這項地方期盼數十年的道路改善工程順利推動，實質保障里民與用路人的權益。

台中市外埔區電火溪至土城西路聯外道路，路面出現嚴重龜裂與坑洞，台中市議員施志昌接獲陳情，爭取下周開工。 圖／民眾提供
台中市外埔區電火溪至土城西路聯外道路，路面出現嚴重龜裂與坑洞，台中市議員施志昌接獲陳情，爭取下周開工。 圖／民眾提供

瀝青 台中市

延伸閱讀

台中原民文化館啟用逾20年 民代爭取7000多萬內外大翻修

集集線全線6月底復駛　3處平交道先「顛」起來了　台鐵允2至3周改善

台南塞車掰掰！解決台19甲路口停等遲滯 台86直通國3工程拚2033年完工

逆少子化！台中高鐵特區爆就學潮 斥資2.4億烏日人喜迎旭日國小開工

相關新聞

影／王惠美向賴清德喊話爭取資源 籲延長中風復健給付並導入AI助食安

彰化縣長王惠美今天出席在彰化縣員林市舉行的「健保復健病房計畫啟航記者會」時特別感謝中央對彰化醫療的肯定，並當面向中央提出三項重要訴求，期盼進一步減輕照護與基層負擔，並帶動地方發展。

30年坑洞1天燙平！外埔土城路民代爭取245萬改善 21日進場

台中市外埔區土城里電火溪至土城西路的聯外道路，長期作為外埔往返后里、后科地區通勤與公車行駛的主要幹道，歷經近30年未曾大翻修，路面出現嚴重龜裂與坑洞，台中市議員施志昌接獲在地鄉親反映後，積極向市府爭取約245萬元經費推動「道路燙平工程」，台中市養護工程處海線工程隊表示，預計於8月21日進場施作，並以瀝青鋪設為目標，於1天內快速完工，還給地方鄉親一條平整安全的道路。

集集線全線6月底復駛…3處平交道先「顛」起來了 台鐵允2至3周改善

集集線全線恢復行駛後，沿線平交道安全再受關注。集集鎮3處平交道因地下電纜施工後路面復原不佳，出現下陷、破損及高低落差，八張街平交道日前更有長輩跌倒受傷。集集鎮公所近日會勘後，台鐵允諾2至3周內全面改善。

「社區的孩子就是我的孩子」 南投6處基地把兒少照顧送到家門口

南投縣有6處「臺灣夢」兒少築夢基地，是全國設置基地數最多的縣市之一，縣府今天邀集約50名社區工作者、社工及督導交流，並投入695萬元補助，透過社區陪伴、課後照顧及專業社福資源，打造貼近家庭的兒少支持網絡。

從路邊攤到名店…台中37年鵝肉傳奇將熄燈 饕客：無骨鵝肉吃不到了

台中北屯37年老字號名店「仙園海鮮會館」，以招牌菜「無骨鵝肉」從路邊攤起家，突然宣布將營業至今年10月11日，讓不少老饕、在地人不捨「全世界最好吃的鵝肉就這樣沒了」、「從路邊攤吃到長大、婚宴也在這裡辦…」，市議員參選人吳宗學留言「五月天洲際演唱會的後台，再也吃不到這美味的料理了！」

台中炒麵店祭6.3萬高薪仍缺人！網揭「地獄級」內幕：這是在徵超人

台中一家連鎖炒麵、滷肉飯小吃店近期因一張「高薪徵才廣告」爆紅，業者開出月薪最高6.3萬元的高薪徵人，標榜「做4休1」、每天工時8.5小時，網友紛留言「一人當三四人用、流動率超高」；業者證實確有其事，現場僅一名員工撐全場，十分忙碌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。