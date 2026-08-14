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集集線全線6月底復駛…3處平交道先「顛」起來了 台鐵允2至3周改善

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
集集線全線復駛後，集集鎮3處平交道路面出現凹凸不平及高低落差，地方擔心影響機車及行人通行安全。圖／集集鎮公所提供
集集線全線復駛後，集集鎮3處平交道路面出現凹凸不平及高低落差，地方擔心影響機車及行人通行安全。圖／集集鎮公所提供

集集線全線恢復行駛後，沿線平交道安全再受關注。集集鎮3處平交道因地下電纜施工後路面復原不佳，出現下陷、破損及高低落差，八張街平交道日前更有長輩跌倒受傷。集集鎮公所近日會勘後，台鐵允諾2至3周內全面改善。

集集線6月25日全線恢復行駛，列車與地方道路交會更加頻繁，平交道通行安全也成為居民關注焦點。集集鎮民反映，八張街、員集路旁及大石巷3處平交道，鐵軌與道路銜接處因地下電纜埋設工程開挖後復原，長期受到車輛通行及天候影響，部分路面逐漸下陷，形成明顯高低落差。

其中，八張街平交道日前曾有長輩通行時不慎跌倒受傷，讓地方更加擔心路面安全。居民指出，汽車通過時會產生明顯震動，機車騎士若遇到高低差，容易造成車身晃動，雨天路面濕滑時，還可能增加輪胎打滑及重心不穩風險。

集集鎮公所、立委游顥近日邀集台鐵公司、縣議員、鎮民代表及里長等人，先到八張街平交道現勘，了解居民反映的路面下陷、高低落差及通行安全問題，隨後再查看員集路和風山寨旁及兵整中心前大石巷平交道現況。

現場了解，3處平交道路面問題與地下電纜鋪設工程有關，雖已完成開挖及復原，但管下墊土尚未完全穩定，受到車輛通行後仍有下陷之虞。因此施工廠商在會勘後隨即進場，先以AC材料修補，處理目前較明顯的路面高低差。

經現場協調，台鐵預計2至3周內，針對3處平交道銜接路面進行較大面積刨除，再重新穩固鋪設，避免僅靠局部補丁而再次出現下陷。後續也將評估採用耐壓、防滑及安全性更高的平交道鋪面材質，並優先處理機車騎士通行風險較高的路段。

集集鎮長吳大村表示，集集線全線恢復行駛後，平交道成為火車與地方道路交會的重要節點，安全問題更不能忽視。平交道也是許多鄉親每天都會經過的重要通行路線，路面是否平整直接關係行車及行人安全，公所將持續追蹤台鐵改善進度，希望讓居民及遊客行經平交道時更加安全、順暢。

集集線全線復駛後，集集鎮3處平交道路面出現凹凸不平及高低落差，地方擔心影響機車及行人通行安全。圖／集集鎮公所提供
集集線全線復駛後，集集鎮3處平交道路面出現凹凸不平及高低落差，地方擔心影響機車及行人通行安全。圖／集集鎮公所提供

集集線全線復駛後，集集鎮3處平交道路面出現凹凸不平及高低落差，地方擔心影響機車及行人通行安全。圖／集集鎮公所提供
集集線全線復駛後，集集鎮3處平交道路面出現凹凸不平及高低落差，地方擔心影響機車及行人通行安全。圖／集集鎮公所提供

台鐵 集集

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