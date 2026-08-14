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「社區的孩子就是我的孩子」 南投6處基地把兒少照顧送到家門口

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投6處「臺灣夢」築夢基地齊聚交流，透過實務分享與專業督導，提升社區兒少陪伴服務量能。圖／南投縣政府提供
南投6處「臺灣夢」築夢基地齊聚交流，透過實務分享與專業督導，提升社區兒少陪伴服務量能。圖／南投縣政府提供

南投縣有6處「臺灣夢」兒少築夢基地，是全國設置基地數最多的縣市之一，縣府今天邀集約50名社區工作者、社工及督導交流，並投入695萬元補助，透過社區陪伴、課後照顧及專業社福資源，打造貼近家庭的兒少支持網絡。

南投縣社會及勞動局表示，南投自民國106年推動「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，目前共有6處築夢基地，是全國設置基地數最多的縣市之一。115年度包括竹山鎮中崎社區、草屯鎮平林社區、竹山鎮延正社區、埔里鎮慈恩社區及南投市營南社區續案，另草屯鎮北投社區通過新案審查加入。

6處基地今年共獲695萬元補助，其中中崎、平林、延正社區各110萬元，慈恩社區120萬元，營南社區135萬元，北投社區110萬元，透過穩定經費支持社區依在地需求推動兒少陪伴。

縣府指出，築夢基地並非只是提供課後照顧，孩子放學後可獲得安全陪伴、課業協助、營養餐食及多元學習，各基地也依社區特色安排文化、藝術、運動及生活教育課程，協助孩子建立自信與能力，同時培養對家鄉的認同。

社勞局也邀請彰化師範大學輔導與諮商學系教授王翊涵擔任專業督導，由各基地分享服務成果及實務困境，再從兒少陪伴、社區工作與專業輔導角度提供建議，協助基地重新盤點兒少與家庭需求，調整服務策略。

社會及勞動局表示，「臺灣夢」的核心精神是「社區的孩子，就是我們的孩子」，透過社區幹部與志工的投入，再結合社福中心的專業及政府資源，讓社區成為最貼近家庭的第一線支持力量。未來將持續強化6處基地與社福中心合作，及早發掘兒少與家庭需求，讓陪伴不只是單一服務，而成為社區共同承擔的行動。

南投 兒少 照顧

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