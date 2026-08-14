從路邊攤到名店…台中37年鵝肉傳奇將熄燈 饕客：無骨鵝肉吃不到了

台中北屯37年老字號名店「仙園海鮮會館」，以招牌菜「無骨鵝肉」從路邊攤起家，突然宣布將營業至今年10月11日，讓不少老饕、在地人不捨「全世界最好吃的鵝肉就這樣沒了」、「從路邊攤吃到長大、婚宴也在這裡辦…」，市議員參選人吳宗學留言「五月天洲際演唱會的後台，再也吃不到這美味的料理了！」

「仙園海鮮會館」臉書粉專前天公告，「37 年，最想說的是謝謝」，感謝支持及惠顧，將營業到今年的10月11日（周日），為這段旅程先告一段落。

仙園海鮮會館表示，從1989年的「軍功吳無骨鵝肉」路邊攤，到1993年有了自己的店面，再到 2002 年轉型為「仙園海鮮樓」，以及後來的「仙園海鮮會館」。從路邊攤一路走到今天，端上桌的不只是料理，更是仙園想好好款待顧客的心意。

仙園海鮮會館指出，感謝顧客在喜宴、慶生與歡聚的重要時刻選擇仙園、在年菜提領時，那句溫暖的「辛苦了」，以及在伴手禮票選時，投下支持的一票，讓「擂茶拿鐵」拿下十大伴手禮首獎，都是支撐他們走到現在的最珍貴回憶。

仙園海鮮會館將熄燈的消息一出，讓不少在地人、老饕不捨，有網友PO出該店的招牌菜「無骨鵝肉」強調「全世界最好吃的鵝肉」，還有網友留言「小時候從路邊攤吃到長大，連婚姻大事也在你們家辦欸…」、「我從路邊攤開始吃到現在，我們家族很喜歡去仙園用餐耶！好可惜啊」 掀起回憶殺。

無骨鵝肉是仙園海鮮會館的招牌菜。圖／翻攝自「仙園海鮮會館」粉專