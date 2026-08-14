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台中炒麵店祭6.3萬高薪仍缺人！網揭「地獄級」內幕：這是在徵超人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中一家連鎖炒麵滷肉飯小吃店開出最高月薪6.3萬元徵人引發熱議。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
台中一家連鎖炒麵滷肉飯小吃店開出最高月薪6.3萬元徵人引發熱議。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

台中一家連鎖炒麵、滷肉飯小吃店近期因一張「高薪徵才廣告」爆紅，業者開出月薪最高6.3萬元的高薪徵人，標榜「做4休1」、每天工時8.5小時，網友紛留言「一人當三四人用、流動率超高」；業者證實確有其事，現場僅一名員工撐全場，十分忙碌。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，一間販售炒麵、滷肉飯的小吃店貼出徵才訊息，早班月薪約5.7萬至6.2萬，中班5.6萬至6.1萬，晚班5.6萬至6.3萬元的參考薪資，祭出做4休1、可抽成23％到26％，還有介紹費等，上班地點包括台中市大里、太平、東區、北屯、南屯區等。

有網友表示，「這待遇可以喔」、「缺錢的時候，大家都會搶著做」，也有網友看出門道，紛紛表示「看起來就超累」、「一人當三四人用、流動率超級高」、「一個人做三個人工作…」也有網友發現，「這張徵才公告我看了快10年，竟然還在」、「看過好幾個人去做過，沒人待得下去。」

小吃店員工透露，薪資待遇確實不錯，但什麼都要做的「包工制」也有些勞累；店內平常僅有一名員工看店，從備料、料理烹煮、出餐、收銀、洗碗、清潔、補貨等一人全包，尤其在尖峰時段，客人點餐、出餐與廚房忙進忙出，工作量非常大。

業界表示，小吃店由一人獨撐大計並非常態，一般業界不會如此做，主要是這種人力安排工作量、工作強度太大，恐難長久，會讓業者陷入流動率高、不斷徵人的風險，業界通常會雇用常態人力，透過分工與團隊協作，避免人才流失風險。

炒麵 高薪 超人

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