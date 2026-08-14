選情初探／中市原民議員 現任3席皆遇挑戰

台中市原住民市議員三席均尋求連任，平地原住民議員選情相對受矚目。現任吳建德面臨市議員陳成添服務處主任楊玉花挑戰，雙方基層實力各有擁護；兩席山地原住民議員古秀英、朱元宏也都有挑戰者，原民選戰逐漸升溫。

吳建德上屆曾挑戰時任市議員黃仁失利，黃仁當選立委後，吳建德在補選中擊敗黃仁子弟兵吳軍。國民黨台中市黨部已表明原民議員提名採「現任優先」，吳建德具備黨內提名優勢，但面對挑戰者卡位，仍不敢掉以輕心。

吳建德近年積極爭取都會原住民權益，主打「都會原民」議題，包括爭取台中山、海、屯原住民集會所，並在本屆任內爭取都會區社會住宅原住民保障比例提高至百分之十，盼讓散居台中各區的都會原民，也能獲得更多居住、社福及文化資源。

楊玉花則長期深耕基層，她是花蓮阿美族人，多年前帶著兩名年幼子女從台北南下台中打拚，從基層秘書做起，一路做到陳成添服務處主任，前後服務近十八年。她認為自己長期站在第一線，對族人需求相當熟悉，因此決定從幕後走向台前，投入議員選戰。

第十六選區山地原住民則呈現「現任守成、老將再戰」局面。國民黨籍古秀英任內長期奔走和平、梨山等原鄉，爭取道路、納骨牆等建設，也推動族語認證獎金、體育獎金及公立殯葬費用優惠，累積一定基層聲望。

不過，退休教師黃永光八年前曾參選，近期傳出再度投入選戰。兩人都曾在教育體系服務多年，在原鄉各有支持者與基層實力，古秀英能否將任內建設與服務成果轉化為選票，將是本區選戰觀察重點。

第十七選區則相對單純，無黨籍朱元宏已連任三屆，得票率從首度參選的百分之四十一點八二，一路攀升至上屆的百分之六十三點四，實力明顯增強。他曾任司法相關工作，具法律專業，且長期深耕基層、服務扎實，在原民選區具一定號召力。本屆雖有柯靜志、呂秀惠及退休警察瓦利司．比尤三人挑戰，但朱元宏現任優勢仍相對明顯。