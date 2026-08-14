聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文、賴清德赴彰化 王惠美動向受矚

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
2025年10月在彰化舉辦的台灣設計展，賴清德總統獲彰化縣長王惠美（左2）邀請，特別到展區參觀。賴總統今將到彰化，與王惠美的互動將受到關注。聯合報系資料照
2025年10月在彰化舉辦的台灣設計展，賴清德總統獲彰化縣長王惠美（左2）邀請，特別到展區參觀。賴總統今將到彰化，與王惠美的互動將受到關注。聯合報系資料照

國民黨彰化縣長選舉整合仍待突破，縣長王惠美的態度成關鍵。鄭麗文今天將赴彰化參加三場提名同志說明會，據了解，王惠美因公務不克出席，兩人也未安排會面；賴清德總統今天幾乎同時間，將到員林參加醫療活動，王惠美受邀同台，兩人互動備受關注。

距投票剩三個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政的選情依然低迷，面對大幅領先的民進黨參選人陳素月，以及無黨籍彰化市前市長邱建富的威脅，目前雖然已積極整備成軍，似有起色，如果「彰化一姐」縣長王惠美願意扛起輔選大任，將是大補丸。

魏平政上月廿五日已與王惠美在縣長公館見面，政壇認為破冰的跡象。但據了解，王惠美本來認為爭取新北市副市長劉和然參選縣長仍有很大空間，但黨中央卻在她出國之際，即匆匆決定徵召魏平政，仍十分在意。

因此國民黨彰化縣黨部八月三日起，舉辦參選人介紹說明會，王惠美至今未參加過一場，也未與鄭麗文見面，顯然心結仍在。

政壇寄望今天在全縣最大票倉彰化市及王惠美的「本命區」鹿港、福興的三場介紹會能有轉機，鄭麗文將再度參加，但據了解，王惠美則以有公務行程為由，將不會參加，也未安排與鄭麗文會面。

鄭麗文預定今天來彰化的幾乎同一時間，賴清德總統將到員林郭醫院參加「健保復健病房計畫啟航記者會」，王惠美受邀參加。

由於日前賴總統曾酸王惠美執政的彰化縣，是中部五縣市長施政滿意度最低的縣市，王惠美則罕見以「總統您終於想到彰化了」回擊，兩人今天碰面的互動也引起政壇關切。

王惠美 鄭麗文 彰化

延伸閱讀

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

改變屏東 鄭麗文：蘇清泉遭司法恐嚇

彰化永靖警友站顧問授證典禮盛大 專業演唱開南彰化先例

25輛超跑迎親！彰化聯合婚禮明日開放報名 好禮加碼抽鑽戒、機票

相關新聞

鄭麗文、賴清德赴彰化 王惠美動向受矚

國民黨彰化縣長選舉整合仍待突破，縣長王惠美的態度成關鍵。鄭麗文今天將赴彰化參加三場提名同志說明會，據了解，王惠美因公務不克出席，兩人也未安排會面；賴清德總統今天幾乎同時間，將到員林參加醫療活動，王惠美受邀同台，兩人互動備受關注。

中捷綠線延伸 牽動中彰選情

民進黨台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月昨宣布，若當選會全力推動中捷綠線延伸線，北延大坑力拚四年內完工，南延彰化也會加速推進。國民黨市長參選人江啟臣呼籲，綠線延伸應同步平行審查；國民黨彰化縣長參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富也主張加速推動。

選情初探／中市原民議員 現任3席皆遇挑戰

台中市原住民市議員三席均尋求連任，平地原住民議員選情相對受矚目。現任吳建德面臨市議員陳成添服務處主任楊玉花挑戰，雙方基層實力各有擁護；兩席山地原住民議員古秀英、朱元宏也都有挑戰者，原民選戰逐漸升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。