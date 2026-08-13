花壇土置場首場環評遭抗議喊撤案 環評會要求開發單位補件再審

引發附近居民抗爭的彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案，今天舉辦第一場審查會，場外聚集民代、環團及抗議民眾，以造成汙染、土石流及危害石虎保育等理由，高喊「撤案」口號。審查會針對汙染防治及開發的合理性及必要性等問題，要求開發單位補充意見後再審。

花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案在舉辦公聽會時，即引發激烈肢體衝突，最後在抗議聲中，進入第二階段環評。今天在縣立體育場舉辦第一場環評時，場外仍有約廿名民眾抗議，包括民進黨籍縣議員李成濟、莊陞漢、縣議員參選人陳秋蓉及賴澤民、花壇鄉長參選人葉繼元等人，以及彰化環保聯盟、台灣石虎保育協會代表，都到場聲援，警方則部署約30名警力戒護。

抗議民眾指出，土置場地點屬八卦山脈山坡地地質敏感區，容易因極端降雨引發土石流或山崩，也擔心營建土石方夾帶事業廢棄物混拌，汙染灌溉與民生用水，直接威脅生命財產安全；開發報告宣稱「彰化土方無處可去」更是謊言，依國土管理署等官方資料，彰化土方除 94.42%在縣內處理，更可收容外縣市土方，加上彰濱產業園區已規劃暫置區與填築區可收容，量能極為充裕。

抗議民眾表示，開發區域屬於經公告的石虎重要棲地，如果開發20公頃用地，將砍伐大片原始林地，嚴重破壞石虎棲地，要求環評委員應認定該開發行為對環境有顯著重大不利影響，且現有對策無法有效減輕或避免，認定不應開發。

審查會經過討論決議，針對民眾的質疑，要求開發單位就聯外道路寬度是否符合規定、開發的合理性及必要性、施工及營造汙染防制、處理量能、強降雨及地震對地形影響、防止汙染物滲入地下水、用水計畫、大型車通行安全及停車空間，以及強化生態保育及減輕作為等項目， 提出補充及修正，在11月30日前送環評會再審。

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案，今天舉辦第一場審查會，場外聚集民代、環團及抗議民眾，在入場簽名時，引發與承辦人員口角。記者劉明岩／攝影