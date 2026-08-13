台中議員陳成添將卸任憶往 為里民抓螞蟻下鍋感嘆「好吃」

不再參選尋求連任的中國國民黨籍台中市議員陳成添回憶，年輕時當里長曾接獲陳情，到里民家中幫忙清除螞蟻窩，他抓了螞蟻下鍋煮成白菜螞蟻湯，直呼好吃，旁人嚇到起雞皮疙瘩。

陳成添今天在台中市議會回憶當選里長首週就接到里民電話，70多歲的行動不便阿婆反映家中螞蟻很多，希望幫忙解決。

陳成添表示，當時納悶這算服務範圍嗎？但他仍前往查看，發現阿婆家門口雜草叢生，廚房爐灶上許多螞蟻爬來爬去，他拿鐮刀割除戶外野草、清除螞蟻窩，事後抓螞蟻下鍋，加入白菜煮成白菜螞蟻湯，直呼「好吃！」

台中市政府衛生局告訴中央社記者，坊間許多創意昆蟲料理，經妥善處理後可食用，但仍呼籲民眾飲食注意衛生安全，以免影響健康。

陳成添說，里長須解決里民疑難雜症，要求中市府民政局正視里長重要性；民政局長吳世瑋答詢說，市府這週起分4梯次表揚優秀里鄰長。