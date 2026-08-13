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代謝症候群罹患慢性病風險增 量腰圍掌握風險

中央社／ 台中13日電
代謝症候群罹患慢性病風險高，台中市衛生局13日表示，可檢視腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高及高密度脂蛋白膽固醇偏低等5項指標，民眾可先從量腰圍開始掌握風險。中央社
代謝症候群罹患慢性病風險高，台中市衛生局13日表示，可檢視腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高及高密度脂蛋白膽固醇偏低等5項指標，民眾可先從量腰圍開始掌握風險。中央社

台中市衛生局表示，代謝症候群罹患慢性病風險高，包含腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高及高密度脂蛋白膽固醇偏低等5項指標，初期無明顯症狀，可從量腰圍掌握風險。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，衛生局長曾梓展表示，代謝症候群並非單一疾病，而是一群慢性病危險因子的集合，不是等到確診糖尿病、高血壓或高血脂才需注意。

曾梓展提醒，代謝症候群初期通常沒有明顯症狀，容易被忽略，但與糖尿病、高血壓、高血脂、腦中風及心臟病等慢性疾病密切相關。相較一般族群，代謝症候群者未來罹患糖尿病風險增加6倍、高血壓4倍、高血脂3倍，腦中風及心臟病風險也增加2倍。

曾梓展指出，在5項指標中，腰圍最容易自我檢查卻也最常被忽略。男性腰圍達90公分、女性達80公分，或身體質量指數（BMI）達27以上，就是警訊之一；血壓若收縮壓大於或等於130mmHg，或舒張壓大於或等於85mmHg，應持續留意。至於血糖、三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇，則可透過健康檢查掌握。

慢性病 風險

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