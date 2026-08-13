台中原民文化館啟用逾20年 民代爭取7000多萬內外大翻修

台中市原住民族文化館啟用已逾20年，因部分空間閒置、設備老舊且戶外廣場磨耗嚴重，立委楊瓊瓔與市議員吳建德、吳呈賢積極向中央與市府爭取總計7130萬元經費，將對場館內外、廣場及停車場進行全面升級，並新建戶外天幕，台中市原民會表示，預計9月底前取得建照開工，明年將打造兼具文化傳承與社區共享的原民新據點。

台中市原民會組長蔡俊偉表示，台中市原住民族人口已達4萬3千多人，位於大雅區的文化館自2004年啟用至今，部分空間效益有待提升。本次工程由大雅區公所代辦，總經費約7100萬元，其中中央補助5185萬元、地方配合款1910萬元，工期預計為190個工作天。

大雅區公所說明，改善範圍達8525平方公尺，內容包含館內公共衛生設備整修、入口大廳、一樓多功能活動區、展覽區，以及二樓族語故事屋與視聽室等空間重劃；戶外則將改善文化廣場、停車場與入口意象，並新建廣場天幕，提供樂舞展演與大型歲時祭儀使用。

立委楊瓊瓔強調，文化館不能只是「修繕」，更要讓空間「活起來」，未來將結合文化健康站、學生課後照顧與族語振興等服務，打造樂舞天幕與族語教室，兼具文化傳承與社區共融，成為族人及社區居民都願意走進來的公共空間。

市議員吳建德與吳呈賢則指出，這次能爭取7000多萬元實屬難得，期盼工程完工後，能讓原民文化走入社區，推動多元族群共融。忠義里長林義木也肯定指出，戶外廣場過去受公車進出壓壞鋪面，未來增設天幕與重新鋪設後，更能與在地里民共享休憩。預估完工後，每年服務及參觀人數將可突破5萬5000人次。

台中市原住民族文化館啟用已逾20年，立委楊瓊瓔與市議員積極爭取7130萬元，將對場館內外、廣場及停車場進行全面升級。圖／楊瓊瓔提供

台中市原住民族文化館啟用已逾20年，立委楊瓊瓔與市議員積極爭取7130萬元，將對場館內外、廣場及停車場進行全面升級。圖／楊瓊瓔提供