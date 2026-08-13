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彰化縣地方稅務局長楊素祝真除 縣府副縣長、行政處長仍懸缺

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
新任彰化縣地方稅務局局長楊素祝。圖／縣府提供
新任彰化縣地方稅務局局長楊素祝。圖／縣府提供

彰化縣地方稅務局原任局長陳燕慧升任縣府副秘書長後，由副局長楊素祝今天升任局長，不過，目前縣府仍有副縣長、行政處長縣缺未補。

縣府指出，楊素祝是國立彰化師範大學會計學系碩士，曾任財政部臺灣省北區國稅局稅務員、財政部臺灣省中區國稅局稅務員、彰化縣芳苑及埔心鄉公所主計室主任、經濟部水利署主計室專員、縣政府財政處副處長、彰化縣地方稅務局副局長等職務，在主計、財政、稅務領域具備完整的歷練，工作經驗豐富。

縣長王惠美期許楊素祝以豐富經驗，帶領同仁讓稅收持續增長，為地方建設立下更堅實的基礎。

依今年1月1日施行的地方制度法修正案，刪除人口限制，統一規定縣（市）政府得置副縣市長2人、副秘書長1人。彰化縣目前僅有周傑一位副縣長，另一位副縣長則一直未補，副秘長直到今年5月才由彰化縣地方稅務局長陳燕慧升任， 稅務局長由副局長楊素祝代理，今天獲得真除。

至於原行政處長吳蘭梅本月1日調教育處長，行政處長懸缺仍然未補。

彰化縣 國稅局 財政部

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