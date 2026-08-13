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新竹都城隍廟2500人夯枷遶行！首度強碰防空演習 疏散信眾進室內

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
信眾完成報到後，可先進入廟內等候，再依叫號分批進行儀式。記者黃羿馨／攝影
信眾完成報到後，可先進入廟內等候，再依叫號分批進行儀式。記者黃羿馨／攝影

新竹城隍廟「夯枷消災解厄遶行」今登場，逾2500名信眾報名，恰逢下午城鎮韌性防空演習，廟方因應人車淨空，打破過往在廟埕外棚架排隊慣例，改以室內分流、叫號安排進場，演習期間則利用廟內及中央商場安置人潮。

2026年城鎮韌性防空演習今天下午2點30分至3點實施，涵蓋台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等7縣市。演習期間實施疏散避難及交通管制，民眾若經勸導仍拒絕配合，可依「民防法」第25條規定，裁處3萬元以上、15萬元以下罰款。

今天也是農曆七月初一，新竹都城隍廟依傳統舉辦夯枷消災解厄活動，今年吸引逾2500人報名。由於不少信眾會在正式遶行前數小時抵達，30分鐘的防空演習如何安置大量等候人潮，也讓廟方首度調整活動動線。

廟方表示，過去從下午1點左右開始，就會陸續替報名信眾向城隍爺稟告、念疏文，信眾通常在廟埕外棚架下依序排隊，再進入廟內進行儀式；但今年碰上防空演習，戶外須配合淨空，因此不再讓信眾集中於戶外排隊，改至室內等待。

信眾完成報到後，可先進入廟內等候，再依叫號分批進行儀式；若廟內人潮較多，演習期間也會將部分信眾引導至鄰近中央商場暫候，藉此分散人流，同時避免民眾長時間待在戶外曝曬。

廟方指出，過去未曾遇過夯枷活動與防空演習同日的情況，今年算是頭一遭。不過，真正的夯枷遶行下午4點才開始，與演習結束時間相隔1小時，主要受影響的是下午提前報到、等待念疏文的人潮；演習結束後，相關儀式將恢復進行，下午4點遶行仍按原定時間展開。

過去信眾通常在廟埕外棚架下依序排隊，再進入廟內進行儀式；但今年碰上防空演習，戶外須配合淨空，因此不再讓信眾集中於戶外排隊，改至室內等待。記者黃羿馨／攝影
過去信眾通常在廟埕外棚架下依序排隊，再進入廟內進行儀式；但今年碰上防空演習，戶外須配合淨空，因此不再讓信眾集中於戶外排隊，改至室內等待。記者黃羿馨／攝影

過去信眾通常在廟埕外棚架下依序排隊，再進入廟內進行儀式；但今年碰上防空演習，戶外須配合淨空，因此不再讓信眾集中於戶外排隊，改至室內等待。記者黃羿馨／攝影
過去信眾通常在廟埕外棚架下依序排隊，再進入廟內進行儀式；但今年碰上防空演習，戶外須配合淨空，因此不再讓信眾集中於戶外排隊，改至室內等待。記者黃羿馨／攝影

信眾完成報到後，可先進入廟內等候，再依叫號分批進行儀式。記者黃羿馨／攝影
信眾完成報到後，可先進入廟內等候，再依叫號分批進行儀式。記者黃羿馨／攝影

城隍廟 新竹

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