25輛超跑迎親！彰化聯合婚禮明日開放報名 好禮加碼抽鑽戒、機票

彰化縣今年聯合婚禮活動，共有50對名額，明天上午10時起受理報名。縣長王惠美說，今年聯合婚禮將由法拉利等25輛超跑迎娶，新人可獲贈專屬可調式戒指婚禮信物、家電禮券5千元，以及袖珍金鏟等好禮，還可參加抽獎，包括鑽石對戒、日本大阪雙人來回機票等好禮，歡迎新人踴躍報名。

彰化縣政府今天在縣府1樓中庭為聯合婚禮活動宣傳，縣長王惠美化身為「媒人婆」宣布參加聯合婚禮的好處，縣府還特別請來俊男美女穿上婚紗、西裝當新人「模特兒」，從道具跑車下車，緩緩走過紅地毯，臉上洋溢甜美幸福的笑容，為活動現場增添喜氣。

縣長王惠美表示，今年聯合婚禮活動最大亮點是活動當天，新人共享頂級尊榮，將由瑪莎拉蒂、法拉利等25輛超跑車隊迎娶，凡完成報名並出席活動的新人，皆可獲得專屬可調式戒指婚禮信物、家電禮券5千元，以及象徵好孕與幸福的吉數袖珍金鏟等好禮，而且還可參加抽獎，包括鑽石對戒、日本大阪雙人來回機票等好禮。

聯合婚禮活動訂10月3日在亞太鹿港渡假村舉行，自8月14日上午10時起，開放線上報名，將提供50對新人參與名額，另有10對備取，縣府歡迎符合資格的新人踴躍報名。線上報名連結：https://www.surveycake.com/s/k8LbZ。

王惠美指出，為了支持青年安成家，縣府打造友善婚育環境，除了提供婚後孕前健康檢查補助及好孕卡，幫助準爸媽規劃健康家庭外，還有第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元的生育補助。另外，縣內已設立10處公設民營托嬰中心，還有29處現正規劃設計中，未來將持續提供平價優質的托育服務，希望讓年輕人留鄉彰化一同打拚。

彰化縣政府今天為聯合婚禮活動宣傳，共有50對名額，明天上午10時起受理報名，活動當天由法拉利等25輛超跑迎娶，除了禮券等好禮相送外，還可參加鑽石對戒、日本大阪雙人來回機票等抽獎。記者劉明岩／攝影