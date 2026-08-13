不用從零開始 南投借力北市開源程式讓網站自己「健檢」

不花大錢重造輪子，南投縣府計畫處日前赴台北市政府資訊局交流，將北市公開的「網站健康檢查」開源程式帶回南投，員工自行研究、調整、部署，打造符合縣府需求的網站健檢工具，把參訪轉化為實際應用，也省下從零開發系統的時間與資源。

南投縣府網站承載政策、公告、新聞及便民服務等大量資訊，隨著頁面及內外部連結持續增加，若靠人工逐頁檢查，不僅耗時，也不容易即時發現失效連結。計畫處導入網站健康檢核工具後，可自動掃描網站頁面並彙整檢核結果，協助管理人員快速掌握問題，提高網站維護效率。

這次導入的最大特色，不是單純把北市的工具「搬過來」，而是把開源程式進一步「改成南投版」。計畫處員工取得台北市政府資訊局公開的原始碼後，依南投縣府網站環境及實際管理需求進行程式調整，完成系統建置與部署，讓原本的開源成果能真正融入縣府日常作業。

計畫處表示，數位轉型不一定要從大型系統或高額建置經費開始，政府機關也可以透過交流、共享及開源資源，找到現成的解決方案，再依自身需求進行調整。這次從網站失效連結檢查等實際問題出發，就是以較低成本改善行政流程的案例。

未來縣府將持續運用網站健康檢核工具，逐步建立常態化檢查機制，並依實際使用情形持續優化功能，同時參考中央及其他縣市數位治理經驗，將適合南投的好做法轉化為實際應用，提升政府網站資訊品質與數位服務效率。