南投百年水圳沉寂多年復活 3.64公里管線接回鹿谷秀峰用水命脈

921大地震重創南投鹿谷鄉秀峰村百年坪仔頂水圳，水圳受損後一度荒廢，居民及農民長期面臨用水困境。秀峰社區發展協會發起逾百人連署，向縣府及立委游顥陳情，經協調農田水利署會勘後，核定1186萬元修復，如今工程已竣工驗收，每日可供水6912公噸，讓一千多名居民及農民重新找回穩定水源。

坪仔頂水圳已有百年歷史，是秀峰村重要灌溉水源，卻因921大地震受損，輸水功能中斷。秀峰社區發展協會理事長黃炩炤為解決地方用水問題，發起居民連署，集合100多人向南投縣政府及立委游顥陳情，希望重新恢復水圳功能。

游顥邀集農業部農田水利署辦理會勘，爭取經費改善取水及輸水設施，最終核定1186萬元辦理修復工程，透過涵管直接貫通至社區大池桶，再銜接各住戶用水系統，修復管線全長3.64公里。

游顥表示，坪仔頂水圳承載地方百年歷史，也是農民重要的灌溉命脈，感謝農田水利署投入經費修復取水、輸水功能，完工後每天可使用水量達6912公噸，不僅讓農民恢復灌溉，也有助改善居民生活用水需求。

不過，工程完工並不代表所有住戶立即通水。游顥說，目前蓄水及主要管線改善工程已完成並通過驗收，後續農田水利署將與秀峰社區發展協會合作，輔導居民辦理接水，讓修復後的水源真正送進家戶。

南投縣政府計畫處長邱紹偉表示，灌溉用水是農民的命脈，直接攸關農作物收成及農民生計。縣長許淑華重視基層灌溉及民生用水，近年持續提高簡易自來水及延管線補助經費。

邱紹偉指出，鹿谷屬山區，地形分散、管線鋪設不易，加上水源穩定性等問題，自來水建設面臨不少挑戰，必須仰賴中央、地方及社區協力。縣府將持續推動自來水管線延伸，提高接管率，逐步讓山區居民都能使用安全、穩定的水源。