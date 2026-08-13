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台中鍋烤節奪「商業奧斯卡」金獎 從「吃鍋燒肉」吃出國際品牌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市鍋烤節參加2026美國國際商業大獎（The International Business Awards, IBA），拿下活動類金獎，也是台灣唯一獲得該類別金獎的城市美食活動。圖／經發局提供
台中市鍋烤節參加2026美國國際商業大獎（The International Business Awards, IBA），拿下活動類金獎，也是台灣唯一獲得該類別金獎的城市美食活動。圖／經發局提供

台中「鍋烤之都」再傳捷報。台中市政府經濟發展局以「Taichung Hot Pot & BBQ Festival：Forging a City Identity with Fire and Steam」參加二○二六美國國際商業大獎（The International Business Awards, IBA），拿下活動類金獎，也是台灣唯一獲得該類別金獎的城市美食活動。

美國國際商業大獎（IBA）是由著名的史提夫獎（Stevie Awards）主辦的全球性商業評鑑，被譽為「商業界的奧斯卡獎」。其最大特色在高國際化與全方位的評選範疇，每年吸引全球 60 多個國家、數千家企業與機構參賽，是全球規模最大、最全面的商業榮譽之一。

台中鍋烤節在活動類別中，與迪士尼公司與阿聯酋開發商Miral合作的阿布達比迪士尼樂園計畫、美國思科（Cisco）「全球捐贈周」，以及塔塔諮詢服務公司（TCS）瑞典斯德哥爾摩分公司的專案同獲金獎，讓台中的城市活動與國際企業及大型專案同場競逐。

這也是鍋烤節今年第二座國際金獎，繼拿下「國際泰坦創新大獎」金獎後，再獲美國國際商業大獎。

台中鍋烤節自2023年開辦，今年邁入第四屆，已吸引超過六百家店家參與，涵蓋火鍋品牌、火鍋巷弄、燒烤品牌、燒烤巷弄及蔬食鍋烤五大組別。活動透過全民票選、數位平台、消費抽獎及整合行銷，把原本分散在街頭巷弄的火鍋、燒烤店家串在一起，讓「吃什麼」成為認識台中的一種方式。

經發局表示，鍋烤節不只是替店家增加曝光，更希望把消費人潮轉化為地方產業的商機。市民票選店家，到遊客按圖索驥找美食，讓「鍋烤」成為外地旅客想到台中時的城市印象。

市府表示，未來將持續擴大鍋烤節的店家與產業串聯，讓更多國內外旅客因為一鍋熱湯、一盤燒肉走進台中，也讓「鍋烤之都」不只是活動名稱，而成為台中具有辨識度的城市名片。

台中市鍋烤節參加2026美國國際商業大獎（The International Business Awards, IBA），拿下活動類金獎，也是台灣唯一獲得該類別金獎的城市美食活動。圖／經發局提供
台中市鍋烤節參加2026美國國際商業大獎（The International Business Awards, IBA），拿下活動類金獎，也是台灣唯一獲得該類別金獎的城市美食活動。圖／經發局提供

台中 鍋烤節 奧斯卡

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