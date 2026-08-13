東豐快速道路 東勢石岡段合龍

台中市「東豐生活圈快速道路」石岡至東勢段昨順利合龍，預計今年底通車。合龍現場點燃選舉火花。國民黨市長參選人江啟臣痛批工程因政黨輪替遭受干擾，延宕近十年且經費暴增近百億元，「浪費公帑比貪汙更可怕」；民進黨參選人何欣純反擊強調，停擺是因居民提告且法院判市府敗訴後依法重啟環評，絕無誰卡誰的問題。

江啟臣表示，東豐快速道路興建過程崎嶇，原本預計二○一四年動工、二○二○年完工，如今全部完工恐要拖到二○二九年，延後近十年。他質疑，工程延宕究竟是什麼原因，必須從中記取教訓；不僅時間遭到浪費，經費也從九十一億元暴增至一百九十三億元，增加的一百多億元究竟由誰負責？最後仍是由民眾埋單。

江啟臣指出，東豐快速道路創下不少紀錄，但也留下許多教訓，工程落後、重新辦理環評，不僅浪費資源，也讓地方等待多年，「斷橋的奇蹟」被人家笑，這些問題甚至比貪汙還可怕。江啟臣表示，現在只能期待剩餘工程務必如期如質完工，讓山城居民期盼已久的道路早日通車。

何欣純則表示，東豐快速道路工程過去因居民抗議並提出訴訟，案件歷經一審、二審，最後到最高法院，最高法院當時判決台中市政府敗訴，因此必須重啟環評。她強調，這一系列都是正常、公開的法律程序，也是人民透過司法爭取自身權益，不應企圖扭曲事實，應將整起事件還原。

何欣純強調，「沒有誰卡誰的問題」，中央與地方一直共同推動，中央內政部投入五十九億元、交通部投入四十九億元，透過中央、地方合作，東豐快速道路工程終於持續推進。她表示，未來也會全力推動工程，甚至希望進一步延伸至新社地區，讓山城交通建設更加完整。

東豐生活圈快速道路近十年，路線爭議與環評程序導致延宕；盧秀燕市府任內二○二一年通過環評，重新發包、動工；這段停工期間碰上國際原物料價格上漲，加上工法調整、施工條件及工程難度改變，總經費增加一百多億元。

東豐全線預計二○二九年完工通車。