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海線動脈 台中捷運藍線 土建工程動工

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（中）、立法委員何欣純（右一）、楊瓊瓔（右二）與立法院副院長江啟臣（左二）出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）、立法委員何欣純（右一）、楊瓊瓔（右二）與立法院副院長江啟臣（左二）出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮。記者黃仲裕／攝影

台中捷運藍線BC11標土建工程昨動工，工程範圍是台中港到童綜合醫院三座高架站，市長盧秀燕表示，藍線是台中市海線交通動脈，將來和已完工的綠線構成台中市的黃金十字軸。藍線與台灣大道重疊，地方擔心工程造成交通壅塞，盧盼「稍微忍耐一下」。

中市府表示，BC11標是藍線西端海線高架段重要主線工程，全長約二點四九公里，工程內容包括高架橋梁、三座高架車站土建及設施機電工程，以及相關附屬設施，工程經費約新台幣一一九點五八億元，契約工期一九五○個日曆天。

捷運工程局說，BC11標施工範圍位於海線重要交通廊帶，後續施工涉及既有道路、植栽及地下管線等環境條件，市府會持續協調相關機關、管線單位及地方需求，妥善規畫各階段施工及交通維持措施，並落實工地安全、環境保護及施工品質管理，盡力降低工程對沿線交通與居民生活的影響。

中市府昨舉辦動土典禮，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔等人到場。盧表示，大家都知道台中捷運藍線去年已經開工，土建標第一標昨開工，捷運是非常大的工程，除了機電、機廠，土建也很重要。

盧秀燕說，藍線是台中市的海線動脈，將來和綠線構成台中市的黃金十字軸，市府會繼續投資、加速推進；這條捷運從海線出發，昨動工的三站是台中港站、梧棲國小站及童綜合醫院站，土建第二標五站也已經發包成功，今年底開工。

地方擔心捷運動工期間影響交通，盧秀燕表示，中捷綠線施工時，文心路是主要道路，綠線都蓋得起來，藍線的交通條件比捷運綠線還要好，更沒有問題；工程多少會影響交通，有時候公車站牌稍微移動，路面稍微縮小，施工過程陣痛期，希望大家稍微忍耐一下。

捷工局指出，藍線採取分期、分區、分段方式施工，海線高架段施作時，會依現況調整施工範圍和車道配置，施工期間台灣大道車道中央分隔島改為工區，單側快車道從三道縮減為兩道，混合車道、人行道基本上不受影響；市府也規畫中清路、向上路等替代道路，預計可分流二至三成車流。

藍線總長廿四點七八公里，共廿座車站，分為海線八座高架車站、海線到市區十二座地下車站，目前高架段的土建工程已全數招標，地下段預計明年起陸續招標，還缺上千億元工程經費，市府今年底前將向中央提報修正計畫爭取經費，全線預計二○三六到三七年通車。

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