彰化永靖警友站顧問授證典禮盛大 專業演唱開南彰化先例

彰化縣永靖警友站今在成美文化園舉行警友站顧問授證典禮，頒發破案等獎金給獲永靖派出所員警，員林警分局長洪再德到場感謝支持警務，永靖派出所林棟樑明調任彰化警分局泰和派出所，新所長蔡承佑提前一天參加餐會，為授證典禮平添傳承意義。

彰化縣警察之友會員林辦事處永靖警友站邀請地方士紳當警察後盾，招募生力軍加入顧問團，站長劉錫仁今舉辦授證聯誼典禮，席開28桌，鄉長魏碩衛及各級民代出席，彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章代表縣長王惠美致詞表示，永靖鄉是苗木之鄉，人情味濃厚，授證典禮選在成美文化園松緣會館辦理，場面隆重，令警界感受地方的熱情及關懷警察工作。

永靖警友站長劉錫仁、顧問團長余昌右一起頒發破案等獎金給永靖出所員警，稱讚永靖員警積極執勤，破案、查緝犯罪的績效名列前茅。員林警分局長洪再德向警友站道謝，並表示永靖派出所長林棟樑表現傑出，榮調彰化市泰和派出所，明走馬上任。林棟樑說，在永靖鄉服務期間深受鄉親照顧，警務順利，能在永靖鄉工作的最後一天參加典禮，他覺得既幸運又幸福。

永靖警友站不但在高檔餐廳舉辦典禮同時聚餐，還創縣內警友站之先，聘請有「教唱女神」電視八點檔主唱楊惠絜擔任主持人，帶領她一手指導「活力童星天團」六名童星聯合演出，楊惠絜領軍開唱專輯主題曲「唱起歌兒來」，也和童星大合唱「心情歌路」等歌曲，全場洋溢聯誼歡樂。