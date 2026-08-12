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火鍋店一連4年回饋偏鄉 彰化家扶二林50名兒少親子快樂嗑鍋
二林鎮「暖居 私藏鍋物」一連4年招待彰化家扶中心二林地區兒少，今50名受扶助親子到店內享用火鍋，家住芳苑鄉洪姓小朋友的單親媽媽要工作，改帶阿嬤同行，祖孫吃火鍋度過快樂時光，表現家扶孩子得懂得感恩和孝順。
「暖居 私藏鍋物」今中午不對外營業，全店僅供彰化家扶兒少親子用餐，店長詹其融、陳詩璇夫婦照例介紹火鍋湯底和吧台火鍋料、飲料、冰沙、炸物及各式醬料，一律吃到飽，家扶親子可點選梅花肉、雞肉等肉片搭配鍋物食用，待親子點餐後拿取火鍋料回座煮，服務員端上肉片，詹其融、陳詩璇夫婦逐桌關懷家扶親子「好吃嗎？」、「金針菇不要煮太久」，建議煮出風味最好的鍋物。
芳苑鄉小二洪姓學童開心表示「火鍋好好吃，希望以後再和阿嬤一起吃鍋。」彰化家扶社工人員說，洪姓學童是新住民單親家庭，今非假日，媽媽不能來，改帶平時照顧他的阿嬤共享火鍋。
家扶兒少送上親手製作的感謝卡表達真摯感謝，對詹其融、陳詩璇夫婦說「謝謝叔叔、阿姨、火鍋真好吃」。詹其融、陳詩璇夫婦表示，看到家扶孩子滿足的笑容，就是「暖居」持續回饋社會的動力，即使物價及食材成本持續上漲，他們夫婦期許這分小小善意成為陪伴偏鄉經濟弱勢孩子成長。
家扶主任王震光說，今天不僅是豐盛一餐豐盛的招待，更是創造更多珍貴親子互動的機會，家扶感謝「暖居 私藏鍋物」以實際行動支持家扶扶助家庭，讓充滿溫度的餐敘營造弱勢家庭幸福回憶。
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