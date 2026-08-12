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溪湖生質能資源中心遭抗議要求暫緩發包 縣府：未違反法令按程序走

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府在溪湖鎮西勢里規畫設置生質能資源中心，無黨籍縣長參選人邱建富帶領10多位民眾，到縣府前陳情抗議，除質疑適用環評的疑義外，並以目前仍與縣府訴訟中，要求縣府暫緩發包。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在溪湖鎮西勢里規畫設置生質能資源中心，無黨籍縣長參選人邱建富帶領10多位民眾，到縣府前陳情抗議，除質疑適用環評的疑義外，並以目前仍與縣府訴訟中，要求縣府暫緩發包。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府在溪湖鎮西勢里規畫設置生質能資源中心，無黨籍縣長參選人邱建富帶領10多位民眾，到縣府前陳情抗議，除質疑適用環評的疑義外，並以目前仍與縣府訴訟中，要求縣府暫緩發包，縣府農業處回應表示無環評及法令疑義，仍依法辦理相關採購程序。

邱建富與縣議員陳重嘉、溪湖鎮西勢里長蔡福助、鎮民代表楊隆芳等10多人，今天上午到縣府廣場前陳情，稱依彰化縣新設置畜牧場管理自治條例規定，此一開發案應距離民宅500公尺以上，但此距離內卻有不少住家甚至商店，顯然違反自治條例規定。

邱建富等人指出，針對縣府違反自治條例，居民已提起多項訴願與訴訟中，在還沒有結果前，縣府應暫緩發包，甚至等新任縣長上任再做決定，並呼籲廠商切莫投標，以免影響權益。

縣府農業處回應表示，針對生質能資源中心是否適用環評爭議問題，農業部及環境部均函文表示，建置「彰化縣生質能資源中心」倘依「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」規定採行資源化措施者，免依廢棄物清理法有關事業廢棄物再利用規定辦理。

此外，規劃處理料源均非屬農業事業廢棄物，也無須向農業部申請再利用許可後始得運作，另有關違反自治條例距離民宅500公尺以上規定，經查本自治條例是規範新設置畜牧場，「彰化縣生質能資源中心」非屬自治條例所稱的畜牧場，尚無違反自治條例相關規定，縣府仍依法辦理相關採購程序。

彰化縣政府在溪湖鎮西勢里規畫設置生質能資源中心，無黨籍縣長參選人邱建富帶領10多位民眾，到縣府前陳情抗議，除質疑適用環評的疑義外，並以目前仍與縣府訴訟中，要求縣府暫緩發包。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在溪湖鎮西勢里規畫設置生質能資源中心，無黨籍縣長參選人邱建富帶領10多位民眾，到縣府前陳情抗議，除質疑適用環評的疑義外，並以目前仍與縣府訴訟中，要求縣府暫緩發包。記者劉明岩／攝影

溪湖鎮 邱建富 環評

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