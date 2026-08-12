快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投首座社宅來了 埔里「公誠安居」14日開放申請

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。記者賴香珊／攝影
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。記者賴香珊／攝影

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售，後天（14日）起受理申請一個月，其招租服務據點今天於當地公所揭牌，由國家住都中心安派專人進駐，提供諮詢或協助申請。

中央推動興辦社會住宅，南投縣擇定埔里、竹山、南投市，分別新建「公誠安居」、「漳和安居」、「竹山好室」，其中公誠安居位在埔里公誠路與德二街交叉口，為地上10層、地下2層大樓，2023年動土，今年完工，成為南投縣的第一座社宅

國家住宅及都市更新中心今與南投縣政府、埔里鎮公所今於公所共同舉行「公誠安居」招租記者會，正式宣布南投縣首座社宅將啟動招租作業，該中心執行長柯茂榮、縣府建設副處長陳錫慶、埔里鎮長廖志城等人，也為招租服務據點揭牌。

住都中心執行長柯茂榮表示，公誠安居有17坪套房型143戶、30坪二房型72戶及39坪三房型45戶，共260戶，配租比例為弱勢戶40%、一般戶占60%，一般戶再保留婚育戶、睦鄰戶、軍警消戶，只租不售，租金依家庭所得採分級收費。

公誠安居社宅全面導入耐震、綠建築及智慧建築，一樓有公辦民營托嬰中心，鄰近行政園區、醫院、市場、交通轉運站及中小學，周邊生活機能佳，就學就醫也方便。另漳和安居、竹山好室仍在興建中，完工後，3地社宅將可提供達711戶。

埔里鎮長廖志城說，公誠安居招租自8月14日至9月14日受理申請，受理期間可至「安居好室入口網」線上申請；如需協助，公所一樓實體服務據點，有專人提供諮詢及申請協助，或打客服專線02-89791799洽詢。

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。圖／國家住都中心提供
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。圖／國家住都中心提供

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。記者賴香珊／攝影
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。記者賴香珊／攝影

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。圖／國家住都中心提供
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。圖／國家住都中心提供

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。記者賴香珊／攝影
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。記者賴香珊／攝影

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。圖／埔里鎮公所提供
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售。圖／埔里鎮公所提供

南投縣首座社會住宅「公誠安居」今年完工，共260戶，招租服務據點12日在埔里鎮公所揭牌，14日起受理申請一個月。記者賴香珊／攝影
南投縣首座社會住宅「公誠安居」今年完工，共260戶，招租服務據點12日在埔里鎮公所揭牌，14日起受理申請一個月。記者賴香珊／攝影

南投 埔里 社宅

延伸閱讀

社宅政策被質疑跳票 牛煦庭：賴政府居住正義零進度 居住爭議一籮筐

穩定租屋服務、守住權益 租服全聯會：全力整合地方公會協助案件轉銜

南投觀音瀑布重新開放 健行感受沁涼水氣與生態

門檻太高？桃園老宅補助千人諮詢僅10人申請 都發局推一站式服務

相關新聞

不是反焚化爐卻喊停鑽探！南投環保局認「通知沒發」名間居民怒了

南投縣名間鄉垃圾處理及再生能源中心興建案，昨天起進行「環境影響評估全取樣鑽探」，居民認為違反施工前14天通知名間鄉公所及反焚化爐自救會原則，今天到場抗議要求停工，南投縣環保局承認事先未發通知，同意暫停施工，並補發通知。

影／「宛如山頂洞人」住3平方公尺坍塌老屋 和美獨居老翁連躺平都難

彰化和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居在老屋，居住空間僅約3平方公尺，去年屋頂因颱風坍塌後，屋內幾乎沒有活動空間，甚至無法躺平睡覺，下雨時還得忍受漏水，需拿水瓢將水排出。里長通報後，縣府社會處、公所與社工介入，近日有修繕團體願意協助改善屋況，周翁今天先暫時安置，待房屋修繕完成後再返家。

溪湖生質能資源中心遭抗議要求暫緩發包 縣府：未違反法令按程序走

彰化縣政府在溪湖鎮西勢里規畫設置生質能資源中心，無黨籍縣長參選人邱建富帶領10多位民眾，到縣府前陳情抗議，除質疑適用環評的疑義外，並以目前仍與縣府訴訟中，要求縣府暫緩發包，縣府農業處回應表示無環評及法令疑義，仍依法辦理相關採購程序。

影／南投首座社宅來了 埔里「公誠安居」14日開放申請

南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售，後天（14日）起受理申請一個月，其招租服務據點今天於當地公所揭牌，由國家住都中心安派專人進駐，提供諮詢或協助申請。

中市府斥資2千萬元改善北屯東山路 8月13日起夜間施工

台中市府持續推動道路燙平及人本交通建設，投入2000萬元辦理「北屯區東山路一段道路品質改善工程」，改善範圍涵蓋東山路一段「軍功路一段至和順路」及「倡和巷至東山路一段220巷」兩路段，將分階段施作，第一階段預計8月13日施工。

有卡無車 敬老卡核銷繁瑣 中、桃優化

台中市「敬老愛心卡」已發出五十餘萬張，領卡使用率達九成。多數持卡人主要用於搭計程車，但藍綠白議員都指出，民眾反映常遇到預約或攔車遭拒載，「有卡不好用」。市府統計更顯示，二○二五年度全年使用點數達一千點以上者僅約百分之五，全年使用未達一百點者高達百分之三十八，另有超過二成持卡者申辦後一次都沒有使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。