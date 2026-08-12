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影／南投首座社宅來了 埔里「公誠安居」14日開放申請
南投縣第一座社會住宅「公誠安居」落腳埔里，今年完工，提供套房、2房及3房房型，共260戶，只租不售，後天（14日）起受理申請一個月，其招租服務據點今天於當地公所揭牌，由國家住都中心安派專人進駐，提供諮詢或協助申請。
中央推動興辦社會住宅，南投縣擇定埔里、竹山、南投市，分別新建「公誠安居」、「漳和安居」、「竹山好室」，其中公誠安居位在埔里公誠路與德二街交叉口，為地上10層、地下2層大樓，2023年動土，今年完工，成為南投縣的第一座社宅。
國家住宅及都市更新中心今與南投縣政府、埔里鎮公所今於公所共同舉行「公誠安居」招租記者會，正式宣布南投縣首座社宅將啟動招租作業，該中心執行長柯茂榮、縣府建設副處長陳錫慶、埔里鎮長廖志城等人，也為招租服務據點揭牌。
住都中心執行長柯茂榮表示，公誠安居有17坪套房型143戶、30坪二房型72戶及39坪三房型45戶，共260戶，配租比例為弱勢戶40%、一般戶占60%，一般戶再保留婚育戶、睦鄰戶、軍警消戶，只租不售，租金依家庭所得採分級收費。
公誠安居社宅全面導入耐震、綠建築及智慧建築，一樓有公辦民營托嬰中心，鄰近行政園區、醫院、市場、交通轉運站及中小學，周邊生活機能佳，就學就醫也方便。另漳和安居、竹山好室仍在興建中，完工後，3地社宅將可提供達711戶。
埔里鎮長廖志城說，公誠安居招租自8月14日至9月14日受理申請，受理期間可至「安居好室入口網」線上申請；如需協助，公所一樓實體服務據點，有專人提供諮詢及申請協助，或打客服專線02-89791799洽詢。
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