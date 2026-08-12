彰化水五金特定區第8次送內政部 陳素月辦座談、王惠美點名5立委出力

彰化水五金特定區計畫推動逾9年仍未完成核定，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今天下午在鹿港舉辦座談會，邀集中央、地方相關單位說明進度，關注特定區何時能完成。彰化縣府上午則先公布最新進度，表示已於昨天將修正後計畫書圖再次函送內政部，爭取排入都市計畫委員會審議。

彰化縣府指出出，水五金特定區已進入最後審議階段，這次是第8次函送內政部。去年10月辦理公開展覽蒐集地方意見，今年2月送修正版本審查，經4月內政部召開2次專案小組會議後，依審議意見完成修正，並於8月11日再次函送內政部，盼儘速排會。

目前整體開發面積約107.32公頃，包括住宅區77.34公頃、產業專用區29.98公頃，並將環道及環道內田園生活核心納入公辦市地重劃，未來改善道路、污水處理等公共設施，處理水五金聚落長期土地使用及環境問題。

陳素月今天下午3點在鹿港頂番敬老協會舉辦座談，邀集內政部、國土署、經濟部及縣府等單位，共同研商特定區推動進度及後續期程，希望加速完成都市計畫程序。

縣長王惠美表示，這是水五金特定區第8次函送內政部，希望陳素月、陳秀寳、黃秀芳、謝衣鳯及王安祥等5名縣籍立委全力向中央爭取，縣府也會配合，盼「畢其功於一役」，讓計畫近期順利通過。水五金產業主要集中鹿港、和美一帶，特定區核定也攸關產業合法化、公共設施改善及後續轉型發展。

鹿港頂番婆地區為全國重要的水五金產業聚落，長年因未登記工廠設於農業區衍生諸多問題。行政院於2018年將「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」列為國家重大建設，計畫總面積達785公頃，歷經多年推動，縣府今年舉辦特定工廠土地變更說明會，當時經濟部官員也表示，該案有望於今年通過。

彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案開發面積約107.32公頃，未來改善道路、污水處理等公共設施，處理水五金聚落長期土地使用及環境問題。圖／彰化縣府提供