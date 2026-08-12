彰化果菜市場改造落成 改善冷鏈卸貨停車問題

位處交通樞紐的彰化果菜市場營運逾40年，是彰化縣最大果菜批發中心，為解決停車、卸貨及冷藏空間與設施不足，市場進行農業產銷必要設施工程，今天進行落成剪綵。

彰化縣長王惠美及彰化果菜市場理事主席陳建宏、監事主席鄭金錶、總經理杜國忠，與農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠、民進黨立委陳素月、民進黨立委黃秀芳、國民黨立委謝衣鳯等人參加落成典禮。

王惠美表示，工程包括冷鏈、卸貨、停車等改善，並配合政府政策於屋頂設置太陽光電；果菜市場連結農民與消費者，如何確保提供優質產品並穩定價格非常重要，此次共設置11座冷藏庫，未來可提供170噸調控空間因應蔬果需求，可幫助農民在蔬果低價時有好價格，民眾也能品嘗更保鮮的蔬果。

傅立忠說，去年彰化果菜市場年交易量達5萬9000多公噸，相信隨著設施完工啟用後，市場營運量能與服務品質會大幅躍升。

根據彰化果菜市場資料，工程基地面積2246平方公尺，又增購國有土地183.2平方公尺，近6000萬元購地經費由市場76位行口集資購置，經向中央及彰化縣政府申請工程費約9000萬元補助，民國112年獲農糧署同意補助6成、縣府補助1成、市場自付3成。

彰化果菜市場表示，113年開工，去年底完工，1樓設卸貨區、冷藏區，2樓規劃為停車區。