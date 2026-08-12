不是反焚化爐卻喊停鑽探！南投環保局認「通知沒發」名間居民怒了

南投縣名間鄉垃圾處理及再生能源中心興建案，昨天起進行「環境影響評估全取樣鑽探」，居民認為違反施工前14天通知名間鄉公所及反焚化爐自救會原則，今天到場抗議要求停工，南投縣環保局承認事先未發通知，同意暫停施工，並補發通知。

民進黨南投縣長參選人温世政、名間鄉長陳翰立與地方民眾，今天在鑽探地點阻擋施工機具前要求停工，並拉起「南投環保局騙子！維護程序正義，要求停工」布條。

陳翰立說，依先前範疇界定會議紀錄，有關「地下水標準井全取樣，並裝設自動水位計測儀」作業，環保局應在設置前14天發文通知名間鄉公所及名間反焚化爐自救會，並允許居民指定專家及代表全程在場，實地實量孔深、抽樣並採影存證。

但環保局昨天讓機具進場施工，公所及自救會等單位並未收到相關通知，引起居民強烈不滿，質疑縣府為何未依程序辦理。

温世政表示，環評需要科學調查並非不能進行，若縣府按範疇界定會議承諾程序進行，今天根本不會有這場抗爭，「不是因為怕我們抗爭，就可以偷偷摸摸執行」，地方要求的不是額外特權，而是縣府落實公開承諾的程序。

温世政認為，縣府既然沒有事前通知，也沒有讓地方依約派員全程在場監督，就是明顯的行政程疵，應立即停止作業、完備相關程序。

陳翰立要求，縣府清楚交代決策責任，強調此次爭議無關支持或反對焚化爐，「不管支持或反對，沒有照程序來，就要求停工。」

環保局主任秘書吳啟文說，5月18日會議後，因相關訊息在網路上引發壓力，影響廠商承接意願，因此這次取樣施工沒有發通知，承認程序沒有做好，吳啟文表示，同意暫時停工，並依地方要求補發通知，施工過程也會盡量避免影響民眾進出。