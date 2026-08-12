中市府斥資2千萬元改善北屯東山路 8月13日起夜間施工

台中市府持續推動道路燙平及人本交通建設，投入2000萬元辦理「北屯區東山路一段道路品質改善工程」，改善範圍涵蓋東山路一段「軍功路一段至和順路」及「倡和巷至東山路一段220巷」兩路段，將分階段施作，第一階段預計8月13日施工。

台中市東山路一段是北屯區重要聯外道路，平日車流量大，部分路段因長期使用，已有鋪面老化、龜裂及車轍等情形。市府爭取中央經費推動道路品質改善，除全面更新老舊鋪面，也導入人本交通理念，串聯並整併沿線行人空間，整體改善長度約1.4公里。

另將重新檢討道路空間配置、優化路口無障礙設施，並增設左轉專用車道，兼顧行車效率與行人通行安全。

建設局長陳大田表示，考量東山路一段白天車流繁忙，第一階段「軍功路一段至和順路」預計8月13日至15日施工，將採夜間施工方式辦理，每日晚間8時至翌日上午7時辦理道路刨除及加鋪作業，避開白天交通尖峰時段。

建設局指出，施工期間將依交通維持計畫辦理車道調撥及交通管制，並配置交通維持人員引導車流，請用路人行經施工路段時配合現場指揮、減速慢行，並依施工標誌改道，共同維護行車及施工安全。