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影／「宛如山頂洞人」住3平方公尺坍塌老屋 和美獨居老翁連躺平都難

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居在老屋，居住空間小，須彎身才能進出門口。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居在老屋，居住空間小，須彎身才能進出門口。記者林敬家／攝影

彰化和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居老屋，居住空間僅約3平方公尺，去年屋頂因颱風坍塌後，屋內幾乎沒有活動空間，甚至無法躺平睡覺，下雨時還得忍受漏水，需拿水瓢將水排出。里長通報後，縣府社會處、公所與社工介入，近日有修繕團體願意協助改善屋況，周翁今天先暫時安置，待房屋修繕完成後再返家。

和美鎮長林庚壬今天上午與縣政顧問卓啟文、四張里長柯雪月等人前往周翁住處關心。林庚壬表示，周翁長期一人住在僅約3平方公尺的空間，24小時幾乎都在這裡生活，屋內狹窄、屋況簡陋，「宛如山頂洞人」，生活環境世隔絕，走出屋外為鬧區，屋內卻殘破不堪，形成強烈對比。

周翁原本居住的老屋屋況不佳，加上去年受到颱風影響，木造屋頂嚴重坍塌，進出必須彎腰縮緊身體才能進出，屋內沒有冷氣、電視，平時僅靠收音機陪伴，生活中還有蟑螂、老鼠出沒。空間狹小到幾乎沒有走動餘地，睡覺時也無法完全躺平，遇到大雨更得面對屋頂漏水。

周翁說，自己小時候從北部搬到彰化，16歲起就住在這裡，哥哥、弟弟後來都已過世。年輕時靠做木工維生，自認能力有限，如今年紀大了，也已無法繼續工作。幾年前被縣府列為低收入戶，每月約有8000元生活費，平時較常到附近超商購買三餐。

縣府社會處表示，周翁為列冊低收入戶，因屋況不佳，正門口已無法正常進出，過去附近企業曾有意提供便當，但周翁婉拒，對於安置也較不願接受。此次因有修繕團體願意協助改善居住環境，規劃設置貨櫃等方式改善生活安全，周翁才願意暫時配合安置約20天，待房屋修繕完成後再協助返家。

彰化縣和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居在老屋，居住空間小，環境不佳，今天由社會處安置，進行房屋修繕。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居在老屋，居住空間小，環境不佳，今天由社會處安置，進行房屋修繕。記者林敬家／攝影

彰化縣和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居在老屋，居住空間僅約3平方公尺。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮四張里一名70歲周姓老翁長期獨居在老屋，居住空間僅約3平方公尺。記者林敬家／攝影

獨居 老屋

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