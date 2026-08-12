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中捷文心森林站月台門關不了 中捷：迅速排除僅稍有延誤

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷綠線文心森林公園站今天上午發生月台門無法關閉的狀況，中捷公司表示僅稍有延誤，受影響旅客可在7天內退費。聯合報系資料照
中捷綠線文心森林公園站今天上午發生月台門無法關閉的狀況，中捷公司表示僅稍有延誤，受影響旅客可在7天內退費。聯合報系資料照

中捷運綠線今天上午8時許，文心森林公園站的月台門故障無法關閉，導致列車行駛延誤。中捷公司表示，故障發生後立刻啟動緊急應變措施，列車僅稍微延誤，大多維持正常行駛，旅客若受到影響，可以在7天內辦理退費。

議員謝志忠表示，有民眾反映今天上午8時許綠線又發生故障，月台門無法關上，列車暫停，9時許才恢復正常，車輛暫停了10多分鐘；中捷綠線一再出問題，到底有沒有改善能力？

中捷公司指出，今天上午8時40分，文心森林公園站月台門機板故障無法關閉，影響行車，公司立即派員處理，也以車站廣播、官網和臉書發布相關訊息；排除故障期間，為了兼顧消費者權益，列車維持正常行駛，僅稍有延誤，受影響旅客可在7天內退費。

中捷公司表示，對旅客造成不便深感歉意，後續會釐清設備故障原因，以防再次發生類似事件。

中捷 森林 議員

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