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鬼門開遇血荒！連25年農曆7月辦捐血活動 最「熱血」董座獻唱號召捐血

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山號召民眾8月12日至14日到麗明營造敬業樂群大樓門前廣場挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山號召民眾8月12日至14日到麗明營造敬業樂群大樓門前廣場挽袖捐血。記者趙容萱／攝影

今晚子時是民俗農曆7月「鬼門開」，麗明營造董事長吳春山每逢農曆7月鬧血荒都舉辦麗明營造公益捐血活動邁入第25年，今起連3天在台中登場，由42歲何佳旻搶得頭香，捐血250cc，她認為捐血可救人兼顧健康；吳春山說，他捐血到滿65歲受法定年限無法再捐，改用歌聲喚起民眾熱情，號召全民挽袖捐血。

台中捐血中心統計，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，今年血荒特別嚴重，主要是颱風後高溫天氣，加上民眾趁暑假出遊等因素影響，約較去年同期少1天，截至今天上午，血液總庫存僅剩3.8天，低於7天安全庫存標準，其中又以O型血最缺，剩3.1天急缺。

捐血活動今天上午9時登場，現場共停放3輛捐血車，並且搭設舞台，擁有好歌喉的吳春山上台獻唱「漂浪之女」、「孤女的願望」等，好歌一首接一首。

吳春山表示，從第1屆2001年1輛捐血車、募得125袋熱血開始，經歷疫情不間斷，近年3輛捐血車連辦3天，去年募集2152袋創新高，累計募集2萬0195袋熱血；他從首屆就打頭陣捐血，捐到滿65歲受法定年限不能再捐，改用歌聲號召民眾捐血，並號召樂團現場義演，炒熱氣氛。

何佳旻開心表示，她是受吳春山熱情邀約，連5年響應，今天她特地早起，和2名同事相約來捐血，她提早一小時報到，能搶得頭香很開心；捐血可救人，還可顧健康，她為了今天捐血，每天作息正常、均衡飲食加上運動，保持優質的血液品質。

麗明營造公益捐血活動今起至14日每天上午9時至下午4時，在台中西屯區府會園道169號麗明營造敬業樂群大樓門前廣場舉辦，準備神秘福袋捐血贈品，有18度C巧克力工房贊助杏仁薄餅、春拌麵等，也提供捷安特自行車、台中日光溫泉會館禮券等摸彩好禮。

麗明營造董事長吳春山（中）在今在麗明營造公益捐血活動上，號召民眾挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（中）在今在麗明營造公益捐血活動上，號召民眾挽袖捐血。記者趙容萱／攝影

麗明營造董事長吳春山（左）在今在麗明營造公益捐血活動上台獻唱「漂浪之女」，號召民眾挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（左）在今在麗明營造公益捐血活動上台獻唱「漂浪之女」，號召民眾挽袖捐血。記者趙容萱／攝影

麗明營造董事長吳春山（右）在今在麗明營造公益捐血活動上，與搶頭香捐血的何佳旻（左）合影。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右）在今在麗明營造公益捐血活動上，與搶頭香捐血的何佳旻（左）合影。記者趙容萱／攝影

鬼門開 血荒 捐血

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