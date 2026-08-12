中市敬老卡逾兩成一點沒用 議員籲升級

台中市敬老愛心卡有高達三成八持卡人使用不到一百點，另超過兩成持卡人一點都沒用過。民代指出，尤其醫療使用通路不足，目前全市配合敬老愛心卡的健保診所僅約三百家，部分偏鄉甚至沒有合作診所，建議市府擴大使用通路與範圍，提高實用性。

民進黨台中市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿聯合質詢指出，醫療使用通路不足是大問題，目前全市配合敬老愛心卡的健保診所約三百家，西醫部分，外埔、新社、石岡沒有配合診所；中醫部分，新社、石岡、大安、和平、神岡、烏日、龍井等區也沒有合作診所；牙醫合作診所更集中在少數行政區，長者及身心障礙者若無法就近使用，勢必降低敬老愛心卡的實用性。

王立任說，十月一日起搭乘計程車每趟折抵一百點，對長者而言，來回一趟就可能消耗大量額度。市府雖表示二○二五年敬老愛心卡執行率達八十九點一六％，但從實際使用情況來看，仍有超過兩成持卡人一點未使用，三成八使用不到一百點；政策不能只追求「發出去多少張卡」，更應關注「民眾真正使用多少」。

市府表示，敬老愛心卡持續擴充使用場域，逐步加碼計程車額度、醫療等服務通路，使用率是全台前段班。市府指出，敬老愛心卡的政策目的在於鼓勵長者及身心障礙者外出、就醫及參與社會活動，未來持續檢討使用情形，

同樣的問題也出現在桃園。國民黨議員楊朝偉、林政賢、孫韻璇等人質詢指出，桃園敬老愛心卡使用率偏低，僅百分之一點五的長輩能用完八百點。市府規畫明年放寬農會消費及醫療掛號費折抵，但議員提醒，部分農會據點空間小、距離長者住家較遠，若缺乏配套，恐仍難提升使用意願。

桃園市農業局長陳冠義表示，目前各區農會行銷部門共有八十八個據點，兼顧城鄉地區，此外，農業局也補助農會添購十四輛行動直銷車巡迴販售，未來無論農會據點或行動直銷車，都可接受敬老愛心卡點數折抵，販售產品也將更豐富，希望透過增加使用場域與行動服務，讓長輩更有感。