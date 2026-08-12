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砸5800萬 埔里觀音瀑布升級重開
南投埔里觀音瀑布園區四年前豪大雨侵襲，多處邊坡落石坍方，步道受損，有安全疑慮。縣府閉園整修，爭取中央補助整建，昨重新開放，針對地質敏感邊坡，裝設落石防護網，更施設景觀樓梯塔替代步道，避開危險路段，保障遊客安全。
南投縣長許淑華昨主持啟用儀式，她說，重新開放後的觀音瀑布，保留原有山谷風貌，更順應自然地形打造高架棧道與階梯步道，可循溪谷緩步前行，讓埔里經典景點再現風華，將以此為觀光樞紐，打造自然生態、文化休閒兼具的旅遊廊帶。
南投縣府向中央爭取約五千八百萬元，觀光處表示，考量觀音瀑布周邊地質敏感脆弱，除強化邊坡，更針對高風險路段裝設落石防護網，並施設景觀樓梯塔替代步道，萬一發生災害時可避開危險路段；同時改善步道、高架棧道及植生牆綠化等，全面提升園區安全及遊憩品質。
園區復建工程也整備停車場、公廁及遊客服務設施，埔里工務段在台十四線增設交通標線、行人穿越設施及指標牌誌，完善周邊交通動線。停車場委外經營，設置「無人服務」商店，方便遊客補給。
南投縣政府指出，觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，曾是許多民眾夏日戲水的好去處，也是無數遊客的美好回憶，但園區設施老舊，二○二二年更遭豪大雨侵襲，步道沿途多處邊坡土石崩落，有安全疑慮，因此封園整修。
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