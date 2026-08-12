有卡無車 敬老卡核銷繁瑣 中、桃優化

台中市「敬老愛心卡」已發出五十餘萬張，領卡使用率達九成。多數持卡人主要用於搭計程車，但藍綠白議員都指出，民眾反映常遇到預約或攔車遭拒載，「有卡不好用」。市府統計更顯示，二○二五年度全年使用點數達一千點以上者僅約百分之五，全年使用未達一百點者高達百分之三十八，另有超過二成持卡者申辦後一次都沒有使用。

藍綠台中市長參選人江啟臣、何欣純都主張敬老愛心卡「不歸零」，可以累積使用。中市府從今年十月一日起，計程車每趟補助從八十五點提高到一百點。

國民黨議員黃馨慧、民眾黨江和樹及民進黨李天生則指出，問題不是長者「不會用」，而是政策「不好用」，持卡者平均每月用三百至四百點搭計程車，但反映難預約、尖峰時段叫不到車，甚至遭駕駛拒載，讓敬老愛心卡「有點數卻用不到」。

桃園也出現愛心計程車難叫問題。議員黃家齊、葉明月、吳進昌等人反映，司機不願載客，與市府撥款速度慢有關，對生活負擔較重的司機而言，長時間墊款是一大負擔，要求縮短撥款時間並增加媒合車行。

黃馨慧表示，計程車刷卡後的核銷流程繁瑣、撥款速度慢，導致部分司機須先墊付載客成本，不利推廣。她要求中市交通局、社會局簡化車隊與政府間拆帳、核銷流程，並升級數位系統，讓司機載客後能在當天、最遲一周內取得款項，提高接單意願。

社會局長廖靜芝表示，目前台中市大型車隊已有預付機制，但小型車隊及個人計程車仍須提出請款申請，市府會持續檢討核銷機制，並與交通局協調優化，提高敬老愛心卡實際使用率。她強調，目前台中敬老愛心卡的使用點數、使用比率都比其他縣市好，相關意見都會納入滾動檢討。

桃園交通局長張新福表示，車隊每月送票證資料到交通局，市府會盡可能加速稽核等行政流程，約兩周可撥款；叫不到車也可能是尖峰時段小黃供不應求，或司機有其他考量。桃園市府智發會正建置聯合叫車平台，目標年底開通，提高媒合率。

民進黨台中市議員李天生則建議擴大敬老愛心卡使用範圍，包括每月點數不歸零、提高搭乘計程車點數，以及開放超商、農會購物或搭乘高鐵。