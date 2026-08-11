台中42歲網紅牙醫睡夢中猝逝 妻曝：愛貓、愛蝦也走了

42歲牙醫張元瀚今年5月底睡夢中猝逝，其妻牙醫葉映彤忍痛撐起家計經營牙醫診所。葉映彤PO文表示，丈夫離世後，其生前養的大螯蝦突然跳出缸死亡，生前救回愛貓「愛因斯坦」在8月6日跟著離世，「牠的難過不比我們少」，消息曝光後惹哭不少網友。

張元瀚生前經營昕展牙醫診所，醫術精湛、待人親切，廣受病患信賴，他還經常上網分享「牙醫夫妻愛說話」等日常、衛教影片，粉絲眾多，今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，沒想到今年5月底驚傳離世，令親友、病患、粉絲震驚、不捨。

妻子葉映彤面對丈夫驟逝，堅強接手診所，診所也更名為「彤昕牙醫診所」，延續張元瀚一路堅持的醫療理念、專業精神與對患者的用心，繼續守護每位患者的口腔健康。

葉映彤在「All on 4專家-口腔外科張元瀚醫師」臉書粉專PO出影片並表示，她很自責沒照顧好老公，讓孩子變單親，但她會盡全力讓孩子感受到滿滿的愛，「愛因斯坦」在丈夫走後，好像有感受到，病情急速惡化，「牠的難過不比我們任何一個人還少，甚至會比我們還要多」，非常不捨。

葉映彤回憶，丈夫生前非常疼愛家裡的動物，所以現在她每次回到家，第一件事就是先去看看貓咪在做什麼，總是很擔心牠有一天會突然離開。

葉映彤指出，丈夫生前在水族箱飼養一隻超大的大螯蝦，竟在丈夫離世後，「只隔1、2天，突然自己跳缸，走到那裡，然後就死掉了」，「牠可能認主人，我在想」。

PO文一出，許多網友人紛紛留言，「一定是去天堂陪伴張醫師」、「牠去找張醫師了」，也有的暖心喊話「葉醫師加油，孩子們會健康平安長大的」。