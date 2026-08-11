彰化再添兩社區關懷服務據點 王惠美：任期將屆服務不變

彰化縣又有新社區照顧關懷據點成立，縣長王惠美今前往第378、379據點主持揭牌慶賀典禮，送上雞蛋等彰化農特產品當伴手禮，不忘提醒長者，雖然她的8年兩任任期將屆，但「服務精神不變」，有建設需求可繼續向縣政府提出。

第378、379個照顧關懷據點分別在社頭鄉龍井社區發展協會、山腳文化慈愛關懷協會（位在湳雅社區），據點已運作一段時間並穩定，長者在今揭牌慶賀典禮表演才藝，呈現據點上課成果。龍井社區發展協會理事長王麗秋、山腳文化慈愛關懷協會理事長蕭亦祺都表示，社區長者期待成立關懷據點已經很久，開課後的上課情形踴躍，據點每天充滿活力和溫暖。

王惠美說，社頭鄉65歲高齡人口數848人，占全鄉總人口21.15%，全鄉24村已成立11個據點，關懷據點提供營養飲食，指導規律運動幫助身體更健康。縣政府感謝11個社區理事長、總幹事及村里長的用心，同時希望其它社區民眾盡量找地方成立關懷照據點以增加服務量能，讓長者在地安心老化。

王惠美加強宣導長青福利，包括長青幸福卡功能再升級，今年8月1日起新增國民運動中心補助，不受時段限制，游泳每次最高折抵50點、健身房折抵30點，10月1日起新增簽約農、漁會消費折抵，每人每月最高200點。王惠美強調，雖然她的任期即將屆滿，民眾有好構想、需求都可向縣政府建議，她會建立好的制度傳承下去。

社會處指出，彰化縣591個村里已成立379個社區照顧關懷據點，且積極朝向「一村里一據點」目標前進，社區各依人力、經費等條件提供健康促進活動、餐飲服務、電話問安、關懷訪視等服務，歡迎長者常到社區照顧關懷據點，預防失智及延緩老化、共享營養餐飲、增進社交功能，過著在地安養的老年生活。