台中餐飲業銷售額3年增近300億 鍋烤節人氣票選8/14截止

台中鍋烤節人氣票選8月14日晚間11時59分截止，經發局今除了提醒消費者把握最後倒數時間透過「台中通TCPASS」APP投票抽大獎，也統計2022至2025年的3年間整體餐飲業銷售額由936億元增至1233億元，成長了約31.7%，今年更有超過600家店家參與，顯示市民投入十分踴躍，也是對此活動的支持。

經發局長張峯源說，特色美食不只是城市生活的一部分，更成為帶動產業及城市行銷的重要力量。近年中央及各地方政府紛紛透過特色飲食打造城市品牌，例如牛肉麵、雞肉飯、爌肉飯及地方美食節等，都各自展現不同飲食文化。台中則發揮具火鍋、燒烤產業聚落優勢，以鍋烤節串聯全市店家，同時透過全民票選及數位互動將活動人潮導入實際消費，也進一步成為串聯餐飲、觀光及住宿產業的平台。

台中鍋烤節2023年推出，以「整座城市就是鍋烤舞台」為理念，串聯品牌及巷弄名店，結合全民票選、數位平台、店家優惠、抽獎及城市行銷，持續吸引民眾參與及消費。台中餐飲產業因此展現強勁成長動能，2022至2025年的3年間整體餐飲業銷售增加近300億元，擦亮台中是「鍋烤之都」的城市特色。

另外，2022至2025年的3年間，台中餐飲產業近年持續成長，不僅家數增加約9%，2022至2024年的每家戶餐廳及住宿支出也成長約3.9%。這顯示透過鍋烤節，也發揮了吸引消費人潮和帶動餐飲、住宿及觀光產業發展加乘效果，為地方經濟注入動能。

張峯源說，台中鍋烤節不只是選出人氣名店，更希望透過「全民參與、數位互動、消費回流、城市品牌」模式，讓優質店家被更多人看見，進一步將活動熱度轉化為實際消費及城市品牌能量。從歷屆活動累積的數百萬票民眾參與，已讓鍋烤美食成為台中的城市特色名片。

台中鍋烤節帶動餐飲業銷售額，人氣票選8月14日晚間11時59分截止。圖／台中市政府提供

台中鍋烤節帶動餐飲業銷售額，人氣票選8月14日晚間11時59分截止。圖／台中市政府提供