親子館借閱上傳證件個資曝 中市府允改變方式

民主進步黨籍台中市議員張芬郁今天質詢表示，申辦親子館會員開通借玩具，竟被要求上傳幼兒全民健康保險卡和戶口名簿，個資全曝光；中市府社會局說，8月底前改變借閱辦法。

張芬郁在台中市議會質詢表示，台中在25個行政區辦26間親子館，有家長不滿申辦親子館會員開通借閱資格，須上傳幼兒健保卡和戶口名簿。親子館借閱應和辦圖書館借書證手續一樣，家長辦新生兒登記時，可同步申辦成為親子館會員。

此外，民進黨籍台中市議員陳雅惠質詢說，東區親子館原訂2024年10月完工，至今仍未開辦，施工、驗收到消防接連出問題，要求釐清責任，確保12月如期開辦。

社會局長廖靜芝答詢表示，會改變親子館借閱辦法，無須上傳證件，只要勾選在未歸還教玩具時，可調閱個人資料催促歸還；北屯區及東區親子館12月前啟用。