耗時4年砸5800萬 南投埔里觀音瀑布今重新開放

南投埔里觀音瀑布園區4年前豪大雨侵襲，多處邊坡落石坍方，步道受損，有安全疑慮，縣府閉園整修，歷經4年多時間，今重新開放。而為確保遊客安全，針對地質敏感邊坡，裝設落石防護網，更施設景觀樓梯塔替代步道，避開危險路段。

南投縣政府指出，觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，曾是許多民眾夏日戲水的好去處，也是無數遊客的美好回憶，但其園區設施年久老舊，2022年更遭豪大雨侵襲，步道沿途多處邊坡土石崩落，有安全疑慮，縣府因此封閉園區整修。

縣府為此向中央爭取經費約5800萬元進行觀音瀑布園區災害復建及環境整建工程，不料施工期間因颱風、地震及豪雨災害等天災頻仍，導致工程延宕，修了4年多時間，今年總算完成園區整建，並於今天重新開放。

縣長許淑華今主持啟用儀式，她說，重新開放後的觀音瀑布，保留原有山谷風貌，更順應自然地形打造高架棧道與階梯步道，可循溪谷緩步前行，讓埔里經典景點再現風華，也將以其為觀光發展樞紐，打造自然生態、文化休閒兼具的旅遊廊帶。

觀光處則表示，考量觀音瀑布周邊地質敏感脆弱，除強化邊坡，更針對高風險路段裝設落石防護網，並施設景觀樓梯塔替代步道，以利災害發生時可避開危險路段，同時改善步道、高架棧道及植生牆綠化等，全面提升園區安全及遊憩品質。

此外，該園區復建工程也整備停車場、公廁及遊客服務設施，埔里工務段也於台14線增設交通標線、行人穿越設施及指標牌誌，完善周邊交通動線，確保遊客安全。另，停車場已委外經營管理，並設置無人服務商店，滿足遊客補給需求。

埔里觀音瀑布園區整建仍保留原有山谷風貌，並順應地形打造高架棧道與階梯步道，今重新開放。圖／南投縣政府提供

埔里觀音瀑布園區整建仍保留原有山谷風貌，並順應地形打造景觀塔與階梯步道，今天重新開放。圖／南投縣政府提供

南投埔里觀音瀑布園區整修4年多時間，今重新開放，縣長許淑華（藍衣）今率眾體驗園區步道。圖／南投縣政府提供