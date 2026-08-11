灰都多厚了！台中捷運2免費機車位被占通勤族炸鍋 結果曝光

台中捷運烏日站出口免費機車停車場，有二個機車格遭長期占用「灰都多厚了」惹民怨，有通勤族3度向中市府檢舉，還有其他通勤族氣到在機車的引擎蓋貼留言「今年6月停到現在，請不要強占車位不走」。中捷表示，經警方聯繫，車主已將這2輛機車移走了。

有網友發文表示，中捷烏日站出口停車場總有幾輛機車久停不動，已三度寫信給台中市政府，重點是訴求都沒解決；另有其他通勤族在這二輛機車的引擎蓋貼留言「請不要強占車位不走，讓給有需要進出的人好嗎？Ps.從今年6月起停到現在」。

這名網友指出，台捷公司都有在久占停車格的機車上貼有提示單，但毫無用處，從6月26日到8月4日也沒有任何改變（何況在貼以前就已經停很久，看看那灰都多厚了）。

烏日警分局說明，烏日派出所在8月6日聯繫上這2名車主，請其盡速移車。

中捷公司表示，捷運站周邊免費停車格是為了便利民眾轉乘，並非長期停放空間。中捷已張貼勸導單宣導勿長期占用，若車主連續停放超過15日未移動，經通知逾期仍未移車，將由交通局或停管處強制移置拖吊。中捷公司今派員現場查看，發現這二輛機車已經移走了。