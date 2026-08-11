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南投觀音瀑布重新開放 健行感受沁涼水氣與生態

中央社／ 南投縣11日電

風災受損封閉的南投縣埔里鎮觀音瀑布完成園區整建後今天重新開放首日，吸引不少遊客健行，感受沁涼水氣與自然生態；南投縣政府表示，路線單程約800公尺，來回不到1小時。

觀音瀑布經風災重創及多年封閉整修後後開放，南投縣長許淑華、埔里鎮長廖志城等出席啟用儀式，縣府說，投入約新台幣5800萬元辦理災害復建、環境整建、落石防護、強化邊坡安全、改善步道、高架棧道、植生牆綠化、整建停車場與公廁等工程。

許淑華表示，觀音瀑布曾是民眾夏日戲水好去處，也是無數遊客美好回憶，但相關設施逐漸老舊，又經多次颱風、地震及雨災重創，縣府積極向中央爭取經費於今年完成園區整建，象徵埔里經典景點再現風華，縣府也將以埔里為樞紐，結合草屯鎮、國姓鄉、魚池鄉與仁愛鄉景點，打造特色旅遊廊帶。

觀音瀑布以壯麗瀑布景觀、清幽溪谷聞名，縣府表示，從入口進入約200公尺就能看到植生牆及第1層瀑布，沿林間步道往上走，溪流、森林與蝴蝶一路相伴，就能見到第2層小瀑布，再走約半小時，第3層瀑布映入眼簾，高度落差達60公尺，氣勢十足。

南投 瀑布 觀音

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