快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

議員指盧秀燕幕僚涉洩密籲徹查 市府：依法辦理

中央社／ 台中11日電

民主進步黨籍台中議員黃守達等今天說，台中市長盧秀燕核心幕僚涉台中市政府採購洩密案，要求徹查；台中副市長賴淑惠答詢表示，中市府基本立場為依法辦理，配合檢調偵辦。

台灣台中地方檢察署偵辦中市府參議顏迺倫、前台北市政府發言人李政軒等涉中市府秘書處勞務採購洩密等案，日前帶回顏迺倫等被告偵辦，複訊後諭知2人交保。

民進黨籍台中市議員謝志忠質詢表示，李政軒大學時就在盧秀燕任立法委員時的辦公室實習，畢業後進中市府當盧秀燕秘書，顏迺倫也來自盧秀燕國會辦公室，26歲就成為6直轄市最年輕一級主管。

黃守達與民進黨籍台中市議員張家銨說，李政軒被借調到市長室，是否有任何資訊存取權限？卻捲入洩密案，質疑非個案，要求中市府全面清查相關採購案，而顏迺倫目前負責的業務是否應迴避。

賴淑惠表示，受理檢舉時，秘書處調查來龍去脈，依法規辦理。參議無具體負責業務，沒迴避必要。每年政風處、採購金額小組都有例行稽查，如果需要會更嚴謹檢視。

秘書處長謝佳蓁答詢說，李政軒沒什麼職權，也未經手採購案。2020年模擬聯合國採購案都有上網公告，依採購法規定；人事處長陳月春表示，配合檢調調查結果，依公務人員考績法相關規定辦理。

盧秀燕 議員 台中

延伸閱讀

北市前發言人、中市前秘書處長涉洩密 綠議員猛攻盧蔣同組說

昨才請辭！前北市府發言人李政軒30萬交保 捲入台中市府洩密案

北市前發言人、中市前秘書處長涉洩密 市府：舊案近日搜索令人費解

盧秀燕：社會住宅攸關居住正義 盼中央一起蓋

相關新聞

台中42歲網紅牙醫睡夢中猝逝 妻曝：愛貓、愛蝦也走了

42歲牙醫張元瀚今年5月底睡夢中猝逝，其妻牙醫葉映彤忍痛撐起家計經營牙醫診所。葉映彤PO文表示，丈夫離世後，其生前養的大螯蝦突然跳出缸死亡，生前救回愛貓「愛因斯坦」在8月6日跟著離世，「牠的難過不比我們少」，消息曝光後惹哭不少網友。

灰都多厚了！台中捷運2免費機車位被占通勤族炸鍋 結果曝光

台中捷運烏日站出口免費機車停車場，有二個機車格遭長期占用「灰都多厚了」惹民怨，有通勤族3度向中市府檢舉，還有其他通勤族氣到在機車的引擎蓋貼留言「今年6月停到現在，請不要強占車位不走」。中捷表示，經警方聯繫，車主已將這2輛機車移走了。

耗時4年砸5800萬 南投埔里觀音瀑布今重新開放

南投埔里觀音瀑布園區4年前豪大雨侵襲，多處邊坡落石坍方，步道受損，有安全疑慮，縣府閉園整修，歷經4年多時間，今重新開放。而為確保遊客安全，針對地質敏感邊坡，裝設落石防護網，更施設景觀樓梯塔替代步道，避開危險路段。

台中餐飲業銷售額3年增近300億 鍋烤節人氣票選8/14截止

台中鍋烤節人氣票選8月14日晚間11時59分截止，經發局今除了提醒消費者把握最後倒數時間透過「台中通TCPASS」APP投票抽大獎，也統計2022至2025年的3年間整體餐飲業銷售額由936億元增至1233億元，成長了約31.7%，今年更有超過600家店家參與，顯示市民投入十分踴躍，也是對此活動的支持。

彰化再添兩社區關懷服務據點 王惠美：任期將屆服務不變

彰化縣又有新社區照顧關懷據點成立，縣長王惠美今前往第378、379據點主持揭牌慶賀典禮，送上雞蛋等彰化農特產品當伴手禮，不忘提醒長者，雖然她的8年兩任任期將屆，但「服務精神不變」，有建設需求可繼續向縣政府提出。

防護更周全 彰化縣公費肺炎鏈球菌疫苗新增PCV21與PCV20併行接種

配合衛福部疾病管制署成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策，彰化縣衛生局即日起新增提供21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV21），與現行20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）併行提供，疫苗則隨機配送，符合資格民眾可依合約院所現場提供疫苗接種，即可獲得完整保護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。