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議員指盧秀燕幕僚涉洩密籲徹查 市府：依法辦理
民主進步黨籍台中市議員黃守達等今天說，台中市長盧秀燕核心幕僚涉台中市政府採購洩密案，要求徹查；台中副市長賴淑惠答詢表示，中市府基本立場為依法辦理，配合檢調偵辦。
台灣台中地方檢察署偵辦中市府參議顏迺倫、前台北市政府發言人李政軒等涉中市府秘書處勞務採購洩密等案，日前帶回顏迺倫等被告偵辦，複訊後諭知2人交保。
民進黨籍台中市議員謝志忠質詢表示，李政軒大學時就在盧秀燕任立法委員時的辦公室實習，畢業後進中市府當盧秀燕秘書，顏迺倫也來自盧秀燕國會辦公室，26歲就成為6直轄市最年輕一級主管。
黃守達與民進黨籍台中市議員張家銨說，李政軒被借調到市長室，是否有任何資訊存取權限？卻捲入洩密案，質疑非個案，要求中市府全面清查相關採購案，而顏迺倫目前負責的業務是否應迴避。
賴淑惠表示，受理檢舉時，秘書處調查來龍去脈，依法規辦理。參議無具體負責業務，沒迴避必要。每年政風處、採購金額小組都有例行稽查，如果需要會更嚴謹檢視。
秘書處長謝佳蓁答詢說，李政軒沒什麼職權，也未經手採購案。2020年模擬聯合國採購案都有上網公告，依採購法規定；人事處長陳月春表示，配合檢調調查結果，依公務人員考績法相關規定辦理。
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