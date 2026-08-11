防護更周全 彰化縣公費肺炎鏈球菌疫苗新增PCV21與PCV20併行接種

配合衛福部疾病管制署成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策，彰化縣衛生局即日起新增提供21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV21），與現行20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）併行提供，疫苗則隨機配送，符合資格民眾可依合約院所現場提供疫苗接種，即可獲得完整保護。

衛生局指出，公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏，以及一年內接受癌症藥物治療（含化學治療、標靶治療、生物製劑、免疫療法等）或放射治療之惡性腫瘤患者，器官移植者則不受「一年內」限制。

衛生局表示，符合資格者可依醫師評估接種PCV20或PCV21，若曾接種「PCV13（或PCV15）及PPV23各1劑」，或已接種1劑PCV20或PCV21者，則已完成公費肺炎鏈球菌疫苗接種，無須再接種。

衛生局提醒，肺炎鏈球菌具有多種型別，可能引起肺炎、敗血症及腦膜炎等嚴重感染，65歲以上長者及高風險族群感染後較易發生重症。除接種疫苗外，仍應落實勤洗手、注意咳嗽禮節、保持室內空氣流通及避免出入人潮擁擠、空氣不流通場所等防護措施，如出現發燒、咳嗽、胸痛或呼吸困難等疑似症狀，應盡速就醫。

符合資格民眾請攜帶健保卡至彰化縣合約醫療院所接種；55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象，請另備妥相關證明文件。肺炎鏈球菌疫苗可與流感疫苗及新冠疫苗同時於不同部位接種，無須間隔時間。